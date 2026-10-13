România, pe primul loc în UE la scumpirea chiriilor: 43,5% într-un an. Cum se compară cu Croația și care sunt explicațiile

România a înregistrat cea mai mare creștere anuală a chiriilor din Uniunea Europeană, de 43,5% între trimestrul al doilea din 2025 și trimestrul al doilea din 2026, fiind urmată de Croația, cu 40,1%, potrivit datelor Eurostat analizate de Euronews. Turcia depășește ambele țări, cu o majorare de 49,6%, însă inflația ridicată schimbă semnificativ comparația. Experții explică de ce chiriile au crescut atât de mult și ce rol joacă locuințele publice, investițiile imobiliare și oferta insuficientă de locuințe.

În România, rata generală a inflației a fost de 9,5% în perioada analizată, iar în Croația de 4,8%. Astfel, după ajustarea cu inflația, chiriile au crescut în termeni reali cu peste 30% în ambele state. Pe locul al treilea în Uniunea Europeană se află Slovenia, cu o majorare de 10%, echivalentul unei creșteri reale de puțin peste 6%.

De ce au crescut atât de mult chiriile în România

Potrivit explicațiilor transmise Euronews Business de autoritățile române, principalul factor care a determinat creșterea este majorarea chiriilor administrate, respectiv a celor percepute pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Această explicație este însă pusă sub semnul întrebării de Adriana M. Soaita, cercetătoare la Universitatea din Glasgow, care consideră că locuințele publice destinate închirierii reprezintă o pondere prea mică din fondul locativ pentru a justifica o asemenea creștere.

„Locuințele publice destinate închirierii reprezintă o pondere prea mică din fondul locativ”, a declarat cercetătoarea pentru Euronews Business. Ea a explicat că aceste chirii sunt mult mai mici decât cele practicate pe piața privată, astfel încât chiar și triplarea lor ar avea un impact redus asupra mediei generale.

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O altă posibilă explicație, potrivit Adrianei Soaita, este intrarea pe piață a unor locuințe nou-construite sau complet renovate, închiriate la prețuri mai ridicate. Cercetătoarea a precizat că această ipoteză trebuie analizată ținând cont de inflație, metodologia Eurostat și existența sectorului informal al închirierilor.

Croația: majorarea chiriilor sociale și apartamentele cumpărate ca investiție

În Croația, instituția care furnizează datele Eurostat a atribuit creșterea de 40,1% deciziei autorităților locale din Zagreb de a majora chiriile pentru o anumită categorie de locuințe sociale.

Profesorul Gojko Bezovan, de la Universitatea din Zagreb, a atras însă atenția și asupra transformărilor pieței imobiliare. Potrivit acestuia, o parte semnificativă a locuințelor din Croația este tratată tot mai mult ca investiție financiară, în special prin achizițiile de apartamente și proprietăți destinate turismului. În consecință, multe apartamente din ansamblurile rezidențiale noi nu sunt cumpărate pentru a fi locuite și rămân frecvent neocupate.

Croația a introdus în 2025 o taxă pentru apartamentele nelocuite, iar în perioada 2025–2026 numărul contractelor de închiriere înregistrate la administrația fiscală a crescut semnificativ.

„Prin urmare, un număr mai mare de locuințe de calitate superioară din marile orașe au intrat pe piața închirierilor, cu chirii semnificativ peste medie”, a explicat Bezovan pentru Euronews Business.

Datele lunare arată însă o diferență importantă față de evoluția trimestrială: între august 2025 și august 2026, chiriile din Croația au crescut cu 4,3%. Potrivit Euronews, diferența este legată de saltul puternic al indicelui chiriilor înregistrat între iulie și august 2025.

Turcia depășește România și Croația, dar inflația schimbă comparația

Dacă analiza este extinsă și la țările candidate la aderarea la UE și la statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, Turcia înregistrează cea mai mare creștere nominală a chiriilor, de 49,6% între trimestrele al doilea din 2025 și 2026.

Spre deosebire de România și Croația, unde au fost înregistrate creșteri bruște, în Turcia chiriile s-au majorat treptat. În plus, inflația generală a depășit 30% în aceeași perioadă, ceea ce înseamnă că scumpirea reală a chiriilor, după ajustarea cu inflația, a fost mai mică decât în România și Croația.

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Creșteri importante au fost înregistrate și în Serbia, de 12,5%, Bulgaria, de 9,9%, Macedonia de Nord, de 9,2%, și Grecia, de 7,5%. În schimb, marile economii ale Uniunii Europene au consemnat majorări mult mai moderate. Chiriile au crescut cu 3,5% în Italia, cu 2,5% în Spania, cu 2,1% în Germania și cu 1,6% în Franța.

De ce continuă să crească chiriile în Europa

Dincolo de particularitățile fiecărei țări, experții consultați de Euronews indică un dezechilibru tot mai accentuat între cererea de locuințe și oferta disponibilă, în special în marile orașe.

Emma Rosser, director de cercetare pentru sectorul rezidențial din Europa, Orientul Mijlociu și Africa în cadrul companiei JLL, a explicat că datele generale Eurostat nu indică majorări la fel de puternice pentru toate contractele de închiriere, însă scumpirile pentru contractele noi rămân ridicate și par să se accelereze.

„Concurența puternică pentru numărul redus de locuințe disponibile pentru închiriere în orașele europene determină creșteri accentuate ale prețurilor pentru contractele noi”, a declarat aceasta.

La rândul său, Nóra Teller, cercetătoare la Metropolitan Research Institute din Budapesta, a explicat că majorarea costurilor creditelor ipotecare începând din 2022 i-a determinat pe mulți dintre cei care intenționau să își cumpere prima locuință să se orienteze către piața închirierilor.

Un alt factor este tratarea tot mai frecventă a locuințelor ca active financiare. Fondurile de investiții, investitorii instituționali și proprietarii care cumpără apartamente pentru a le închiria contribuie, potrivit cercetătoarei, la presiunile asupra prețurilor.

Editor : M.I.