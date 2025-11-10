România, pregătită pentru sezonul rece: depozitele de gaze pline în proporție de 96% și stocuri record de cărbune

Procentul de înmagazinare a gazelor din depozite a ajuns la 96% și avem stocuri de cărbune de aproximativ 206.000 tone de cărbune, faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă că „suntem destul de pregătiţi şi putem să luăm în frâie orice obstacole care ar putea să fie” în această iarnă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu.

„Perioada de iarnă este o perioadă peste care suntem obligaţi să trecem cu bine. Ne pregătim temeinic, de ceva timp încoace. Sunt pentru al treilea an consecutiv preşedinte al Comandamentului Energetic Naţional de Iarnă. Pentru perioada noiembrie 2025-31 martie 2026, ca şi stocuri de resurse energetice, stăm destul de bine. Gaze naturale – suntem la un procent de înmagazinare de 96%, rezerva în lacurile energetice depăşeşte 2.400 GW, ca şi procent – aproximativ 74%.

Pe partea de cărbune, avem mult mai mult ca şi stocuri faţă de anul 2024, cu aproximativ 206.000 tone de cărbune, ceea ce înseamnă că suntem destul de pregătiţi şi putem să luăm în frâie orice obstacole care ar putea să fie. Bineînţeles, sunt şi evenimente pe care nu le putem prezice dinainte. Dar cu colegii de la Dispecerul Energetic Naţional (DEN), cu care lucrăm în continuare foarte bine, avem diferite scenarii de intervenţie”, declarat Casian Niţulescu, luni la conferința Focus Energetic, scrie News.ro.

El a vorbit despre necesarul de energie care urmează si fie asigurat din resursele țării și din importuri, cât și despre energia pe care o vom exporta.

„Chiar dacă în anumite vârfuri de consum - vorbim la vârfurile de seară -ajungem la strategia pesimistă la aproximativ 9.700-9.800 MW consum, diferenţa pe care trebuie să o acoperim noi prin importurile de energie poate să fie de doar 4.300 MW. De export, avem posibilitatea pentru 4.500 MW, dar cu capacităţile de producţie pe care le avem la ora actuală şi cu strategia impusă de către noi, putem să trecem şi peste această perioadă”, a completat Niţulescu.

România e într-o continuă transformare în sectorul energetic

În ultimii ani, România este într-o continuă transformare în sectorul energetic, a precizat Casian Nițulescu, referindu-se la scăderea consumului de energie.

„Aici nu pot spune că este o parte negativă, dar vreau să scot în evidenţă, pentru că se vehiculează termenul de prosumator, consumul de energie electrică a scăzut şi datorită creşterii numărului mare de prosumatori. La ora actuală, depăşim 260.000 de prosumatori pe piaţa de energie electrică, iar o analiză pe primele zece luni de zile, s-a depăşit 3% din producţia de energie electrică datorită prosumatorilor. Într-adevăr, provoacă şi dezechilibre, dar, per total, reduc foarte mult din necesarul de consum de pe piaţa de energie. Această scădere, pot spune, se datorează nu numai prosumatorilor, ci a investiţiilor în eficienţă energetică”, a explicat secretarul de stat în Ministerul Energiei.

El a reamintit despre finanțarea prin PNRR, prin Fondul de Modernizare.

„Foarte multe companii, prin mai multe instrumente de finanţare, cum este PNRR, Fondul de Modernizare, s-au aplicat, pe foarte multe apeluri reducerea de consum de energie electrice prin retehnologizarea instalaţiilor anumitor companii şi pe partea de industrie. Deci tot mai multe companii, dar şi gospodării investesc în producţia de energie electrică, utilizând acoperişurile pentru producţia de energie electrică”, a conchis Nițulescu.

