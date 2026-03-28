Live TV

România, printre cele mai sigure țări din lume într-un sondaj care măsoară percepția locuitorilor asupra criminalității

Data publicării:
masina politie lumini noapte seara
Foto care are un caracter ilustrativ. Getty Images

România se află printre cele mai sigure țări din lume, potrivit platformei Numbeo.com, care colectează date furnizate de cetățeni din întreaga lume cu privire la percepția asupra nivelului de siguranță și criminalitate din anumite zone. Ministrul de Interne susține că, pentru a ajunge pe locul 27 în clasamentul european, au fost efectuate aproximativ 14.000 de percheziții domiciliare la suspecți de infracțiuni grave și au fost destructurate 123 de grupuri infracționale.

Numbeo plasează România pe locul 27 în Europa, cu un nivel al criminalității estimat la 32,32 și un grad de siguranță de 67,7. Aceste cifre ne situează peste țări precum Franța, Belgia, Marea Britanie, Suedia, Italia, Grecia, Germania sau Spania în ceea ce privește siguranța.

În top cinci al celor mai sigure țări se numără Andorra, Insula Man, Monaco, Estonia și Slovenia. La polul opus se numără Franța, Belarus, Belgia, Marea Britanie, Suedia sau Irlanda.

Ministrul de Interne susține că țara noastră este percepută ca fiind una sigură datorită perchezițiilor domiciliare, destructurării grupurilor infracționale, dar și confiscării a peste 3 tone de droguri de risc și de mare risc.

„13.786! Nu e doar un număr, este parte din eforturile MAI în războiul cu criminalitatea organizată: 13.786 de percheziții domiciliare într-un an la suspecți de infracțiuni grave. Peste 1.800 de acțiuni de amploare pentru combaterea criminalității organizate. 123 de grupuri infracționale destructurate. Peste 3 tone de droguri de risc și mare risc confiscate. Cum i-am sprijinit pe polițiști în acest efort? Două noi laboratoare de analiză a drogurilor, registru național automatizat, dezvoltarea componentei de poliție canină și suplimentarea polițiștilor antidrog. Toate acestea pot fi traduse într-un rezultat recunoscut la nivel mondial: România – printre cele mai sigure țări din lume”, susține ministrul de Interne, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Digi Sport
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală...
Fanatik.ro
„Ne-a luat Hagi la înjurături pe toți!”. Dumitru Dragomir dezvăluie cea mai mare ceartă din sânul naționalei...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Noutăți de ultimă oră la FCSB despre accidentările lui Ngezana și Chiricheș! Cu cine joacă Mirel Rădoi la...
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Câţi bani primesc bucureştenii înapoi dacă nu au avut căldură şi apă caldă în iarna: Termoenergetica a...
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF a luat decizia, la 24 de ore după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”