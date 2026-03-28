România, printre cele mai sigure țări din lume într-un sondaj care măsoară percepția locuitorilor asupra criminalității

România se află printre cele mai sigure țări din lume, potrivit platformei Numbeo.com, care colectează date furnizate de cetățeni din întreaga lume cu privire la percepția asupra nivelului de siguranță și criminalitate din anumite zone. Ministrul de Interne susține că, pentru a ajunge pe locul 27 în clasamentul european, au fost efectuate aproximativ 14.000 de percheziții domiciliare la suspecți de infracțiuni grave și au fost destructurate 123 de grupuri infracționale.

Numbeo plasează România pe locul 27 în Europa, cu un nivel al criminalității estimat la 32,32 și un grad de siguranță de 67,7. Aceste cifre ne situează peste țări precum Franța, Belgia, Marea Britanie, Suedia, Italia, Grecia, Germania sau Spania în ceea ce privește siguranța.

În top cinci al celor mai sigure țări se numără Andorra, Insula Man, Monaco, Estonia și Slovenia. La polul opus se numără Franța, Belarus, Belgia, Marea Britanie, Suedia sau Irlanda.

Ministrul de Interne susține că țara noastră este percepută ca fiind una sigură datorită perchezițiilor domiciliare, destructurării grupurilor infracționale, dar și confiscării a peste 3 tone de droguri de risc și de mare risc.

„13.786! Nu e doar un număr, este parte din eforturile MAI în războiul cu criminalitatea organizată: 13.786 de percheziții domiciliare într-un an la suspecți de infracțiuni grave. Peste 1.800 de acțiuni de amploare pentru combaterea criminalității organizate. 123 de grupuri infracționale destructurate. Peste 3 tone de droguri de risc și mare risc confiscate. Cum i-am sprijinit pe polițiști în acest efort? Două noi laboratoare de analiză a drogurilor, registru național automatizat, dezvoltarea componentei de poliție canină și suplimentarea polițiștilor antidrog. Toate acestea pot fi traduse într-un rezultat recunoscut la nivel mondial: România – printre cele mai sigure țări din lume”, susține ministrul de Interne, într-o postare pe Facebook.

