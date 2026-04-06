România și Statele Unite consolidează colaborarea în sănătate. Rogobete vorbește despre soluții concrete pentru pacienți

Ministrul Alexandru Rogobete s-a întâlnit, luni la minister, cu Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile au fost concentrate pe consolidarea colaborării bilaterale în domeniul sănătății.

El a detaliat direcțiile principale abordate.

„Am discutat despre schimburi de tehnologie și expertiză medicală, accelerarea digitalizării sistemului de sănătate și creșterea securității și trasabilității produselor farmaceutice”, a scris Rogobete, luni pe Facebook.

Rogobete a subliniat beneficiile concrete ale acestei colaborări.

„Aceste colaborări înseamnă, în mod direct, acces mai rapid la inovație, servicii medicale mai sigure și o capacitate mai bună de răspuns pentru pacienți”, a mai scris el.

Ministrul a adăugat că parteneriatul cu Statele Unite nu este doar un obiectiv strategic, ci și o condiție pentru modernizarea reală a sistemului medical din România.

„Întărirea parteneriatului cu Statele Unite în sănătate nu este doar un obiectiv strategic, ci o condiție pentru modernizarea reală a sistemului medical din România. Continuăm să construim soluții concrete, împreună. Încrederea ne face bine”, potrivit lui Rogobete.

Întâlnirea marchează un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale în sănătate, vizând atât îmbunătățirea serviciilor pentru pacienți, cât și adoptarea rapidă a tehnologiilor moderne în spitalele și unitățile medicale din România.

