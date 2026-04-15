Foto România trimite 15 tone de ajutoare pentru populația din Liban. Transportul, asigurat cu aeronave ale MApN

Foto: Guvernul României

România trimite 15 tone de ajutoare umanitare în sprijinul populației civile din Liban, afectată de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Alimente, corturi și produse de cazarmament din rezervele de stat vor fi transportate pe cale aeriană, în cadrul unui efort coordonat la nivel european, a anunțat Guvernul.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, „România se alătură comunității europene în efortul de a sprijini umanitar populația civilă din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară, generată de situația de securitate din Orientul Mijlociu”.

Ajutoarele constau în 15 tone de alimente, corturi și cazarmament — saci de dormit, perne, pături, cearșafuri și fețe de pernă — scoase din rezervele naționale de stat. Acestea vor fi transportate inițial la Amman, urmând ca ulterior să ajungă la Beirut, în cadrul unui convoi umanitar multinațional.

ajutor umanitar liban
Foto: Guvernul României

Transportul este asigurat de Ministerul Apărării Naționale, cu un avion C-130 și un Spartan C-27J, care decolează marți, la ora 10:00 de la Baza 90.

Decizia de acordare a ajutorului a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, ca răspuns la solicitarea transmisă României prin Mecanismul european de Protecție Civilă.

„Acțiunea României se derulează sub egida Protecției Civile Europene, care finanțează 75% din costul transportului”, se mai arată în comunicat.

