România va oferi mai multe burse studenților din Vietnam. Anunțul făcut de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat, după o întâlnire cu omologul său vietnamez, To Lam, că numărul burselor acordate de România studenților și cercetătorilor postuniversitari din Vietnam va crește în anii următori, potrivit Agerpres, care citează VNA. Cei doi șefi de stat au discutat și despre extinderea cooperării bilaterale în domenii precum educația, agricultura, tehnologia și comerțul.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu omologul său vietnamez, To Lam, în marja celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei, organizat la Phnom Penh, capitala Cambodgiei.

Nicușor Dan a transmis că va susține activ dezvoltarea cooperării dintre România și Vietnam în domeniile în care cele două țări au atuuri și un potențial important de colaborare.

Cei doi președinți au convenit, totodată, să consolideze coordonarea și sprijinul reciproc în cadrul organizațiilor internaționale, precum și în privința dosarelor de politică externă de interes comun.

La rândul său, președintele vietnamez To Lam a subliniat că Vietnamul a acordat în mod constant importanță relațiilor de prietenie cu România, una dintre primele țări europene care au stabilit relații diplomatice cu statul asiatic.

Acesta a evidențiat și evoluția pozitivă a schimburilor comerciale dintre cele două țări, care au ajuns la 557 de milioane de dolari în 2025.

Totodată, președintele vietnamez a propus extinderea cooperării în domenii precum agricultura durabilă, industria electronică, digitalizarea, turismul, securitatea cibernetică, cultura și educația.

Editor : A.P.