Ce cred românii despre viitoarea reformă administrativă: peste jumătate vor comasarea localităților și regiuni mai mari (sondaj)

59,3% dintre români consideră că o reformă administrativ-teritorială ar îmbunătăți calitatea serviciilor publice, potrivit unui sondaj INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat între 2 și 6 martie. Barometrul mai arată o creștere ușoară față de mai 2024, când 58,1% susțineau această idee.

Comasarea localităților, acceptată de majoritate

Chestionarul a inclus și întrebarea privind posibilitatea unificării sau comasării unor localități. 60,8% dintre respondenți consideră că acest tip de reformă ar putea aduce îmbunătățiri, în timp ce 35,1% cred că nu ar avea efect.

Persoanele cele mai favorabile acestei măsuri sunt votanții PSD, PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei cu studii superioare și locuitorii Capitalei. În schimb, sceptici sunt votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și cei cu educație primară.

Citește și: Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să se poziționeze România (sondaj)

Sprijin pentru înființarea regiunilor care să reunească mai multe județe

Sondajul arată și că 60,1% dintre români susțin înființarea unor regiuni care să reunească mai multe județe, comparativ cu 55,7% în mai 2024. 34,8% se opun, iar 5,1% nu știu sau nu răspund.

Sprijinul este mai mare în rândul votanților PNL și USR, bărbaților, persoanelor între 30 și 44 de ani și locuitorilor Bucureștiului, în timp ce femeile, persoanele între 45 și 59 de ani și locuitorii din urbanul mic sunt mai reticenți.

Foto: INSCOP Research

Directorul INSCOP: „Există o fereastră de legitimitate pentru reformă”

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a comentat rezultatele și a spus că acestea arată că oamenii ar fi dispuți să fie făcută o reorganizare mai amplă a statului român.

„Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP sugerează că reforma administrativ-teritorială beneficiază de o majoritate stabilă de susținere, iar faptul că sprijinul se menține chiar și atunci când este menționată explicit comasarea localităților indică o disponibilitate a publicului pentru schimbări structurale ale administrației. De asemenea, acceptarea ideii de regiuni care să unească mai multe județe confirmă că o parte importantă a opiniei publice este deschisă unor formule de reorganizare mai ample ale statului. În ansamblu, sondajul INSCOP surprinde existența unei ferestre de legitimitate pentru reforma administrativ-teritorială”, a afirmat Ștefureac.

Citește și: Sondaj: Câtă încredere au românii în liderii politici. George Simion, pe primul loc. Care e situația pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice CATI, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research este realizat lunar, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, pentru a aduce în prim-plan opinia românilor pe teme esențiale de politici publice.

Citește și: Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP

