Românii ar putea consulta online rețetele, trimiterile și istoricul medical. Cum va funcționa platforma „e-SănătateaMea” din septembrie

Pacienții vor putea utiliza, începând cu 1 septembrie 2026, platforma națională „e-SănătateaMea”, prin intermediul căreia vor avea acces la istoricul serviciilor medicale, rețete, bilete de trimitere și informații despre consultațiile sau investigațiile decontate. Portalul, descris de conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate drept un „portofel digital de sănătate”, are o bază legală adoptată în această vară, însă unele funcționalități, inclusiv sistemul național de programări, vor fi introduse etapizat.

Ce este platforma „e-SănătateaMea”

„e-SănătateaMea” este un portal destinat asiguraților, integrat în Platforma informatică din asigurările de sănătate și administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul instrument digital va reuni într-un singur loc informațiile medicale personale și serviciile electronice utilizate în relația cu medicii, farmaciile și ceilalți furnizori aflați în contract cu CNAS.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat că pacienții vor putea folosi portalul de la 1 septembrie 2026. Acesta a prezentat sistemul drept „portofelul digital de sănătate al pacientului în România” și a precizat că va fi conceput pentru aproximativ 20 de milioane de potențiali utilizatori.

Platforma va cuprinde 12 module sau submodule, organizate astfel încât informațiile relevante pentru fiecare persoană să poată fi consultate mai ușor. Conducerea CNAS susține că interfața a fost concepută pentru a nu crea dificultăți de orientare, inclusiv în cazul celor care nu folosesc în mod frecvent servicii digitale complexe.

Ce informații medicale vor putea consulta pacienții

Printre componentele anunțate se află modulul „Pachetul meu”, care va prezenta istoricul medical al utilizatorului. O altă secțiune va fi dedicată rețetelor, inclusiv evidenței eliberării acestora, iar prin modulul referitor la decontări vor putea fi verificate consultațiile, investigațiile și celelalte servicii medicale achitate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Portalul va conține și modulul „Starea Mea”, destinat informațiilor legate de monitorizarea sănătății, precum și secțiunea „Nu ești singur”, unde vor fi oferite răspunsuri la întrebări importante pentru pacienți. Sistemul va avea, totodată, o componentă destinată furnizorilor de servicii medicale.

Potrivit Legii nr. 157/2026, accesul la informațiile personale va fi securizat. Actul normativ prevede și servicii electronice care vor facilita interacțiunea asiguraților cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive, precum și instrumente digitale destinate monitorizării stării de sănătate.

Biletele de trimitere vor putea fi consultate în format digital

Una dintre principalele schimbări anunțate pentru luna septembrie privește formularele medicale. Biletele de trimitere eliberate de medicul de familie vor putea fi găsite în contul pacientului, de unde vor putea fi vizualizate sau descărcate.

La prezentarea în ambulatoriul de specialitate, documentul nu ar mai trebui predat medicului în format fizic. Furnizorul va identifica pacientul în noul sistem informatic și va putea consulta trimiterea disponibilă în fișa electronică.

Digitalizarea nu înseamnă însă că toate documentele pe hârtie vor dispărea automat la 1 septembrie. Implementarea va depinde de operaționalizarea modulelor și de conectarea furnizorilor la noua infrastructură.

Platforma nu va fi obligatorie pentru pacienți

Utilizarea portalului va fi opțională, potrivit precizărilor făcute de conducerea CNAS. Persoanele care nu au acces la internet, nu dețin dispozitive compatibile sau nu sunt familiarizate cu serviciile online vor putea folosi în continuare metodele clasice.

Pacienții se vor putea adresa medicului de familie și vor putea solicita programări telefonic. Prin urmare, accesarea „e-SănătateaMea” nu va reprezenta o condiție pentru acordarea consultațiilor, tratamentelor ori celorlalte servicii prevăzute de sistemul public. Portalul este conceput ca o modalitate alternativă de gestionare și consultare a informațiilor medicale.

Când vor putea fi făcute programări online

„e-SănătateaMea” va integra și un portal electronic național pentru programarea pacienților. Calendarul acestei componente este stabilit distinct de termenul de lansare anunțat pentru 1 septembrie.

Legea prevede că toți furnizorii vizați vor avea obligația de a utiliza sistemul de programări începând cu trimestrul al IV-lea din 2026, respectiv în intervalul octombrie-decembrie. Până atunci va fi derulat un proiect-pilot pentru operaționalizarea serviciului.

În consecință, nu se poate afirma că, de la 1 septembrie, pacienții vor avea în mod automat posibilitatea de a se programa online la orice cabinet, ambulatoriu sau spital din țară. Extinderea serviciului va fi realizată etapizat, în funcție de calendarul tehnic și de conectarea furnizorilor.

Ce prevede Legea nr. 157/2026

Baza juridică a portalului este reprezentată de Legea nr. 157 din 20 iulie 2026, care completează articolul 280 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Conform noilor dispoziții, începând cu semestrul al doilea al anului 2026, CNAS dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul „e-SănătateaMea”. Legea stabilește tipurile generale de informații și servicii care vor putea fi accesate, dar nu indică în mod expres data de 1 septembrie.

Acest termen a fost comunicat public de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Așadar, existența și rolul portalului sunt stabilite prin lege, în timp ce lansarea de la începutul lunii septembrie ține de calendarul de implementare anunțat de autoritate.

Editor : C.S.