Românii ar putea plăti mai puțin pentru apă în aeroport. Proiect: cel mult 3 lei pentru o sticlă de 500 ml

Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin

Mai mulți parlamentari USR au depus un proiect de lege, la Senat, care stabilește un preț de cel mult 3 lei pentru apa îmbuteliată în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări.

Proiectul propune stabilirea unui preț maxim pentru apa îmbuteliată în locurile în care, prin natura amplasamentului şi a condiţiilor de acces, consumatorul nu dispune de alternative rezonabile pentru achiziţionarea apei potabile.

„Sunt considerate astfel de spaţii, incluzând, dar fără a se limita la, zonele securizate ale aeroporturilor situate după punctul de control al securităţii, gările feroviare, autogările, staţiile de metrou, benzinăriile, precum şi staţiile de servicii situate pe autostrăzi”, transmit inițiatorii.

Măsura stabilește că, pentru apa de masă, apa de izvor sau apa minerală naturală plată sau carbogazoasă, ambalată în recipiente de 500 ml, prețul va fi de cel mult 3 lei. 

Preţul maxim stabilit este preţul final de vânzare către consumator, afişat la raft, şi include toate taxele, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, mai prevede proiectul.

Acesta se poate actualiza anual prin hotărâre a Guvernului, în fiincţie de evoluţia ratei inflaţiei şi a altor indicatori economici relevanţi.

Vânzarea apei la acest preț nu poate fi condiționată de achiziția altui produs., iar operatorii economici care nu respectă legea ar putea primi amendă de până la 25.000 de lei.

Proiectul a fost inițiat de mai mulți parlamentari USR și a fost depus la Senat, fiind prima cameră. Dacă trece de votul senatorilor, măsura trebuie să primească și votul Camerei Deputaților înainte să ajungă la promulgare și să intre în vigoare.

