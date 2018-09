Românii, campionii Europei la fumat. Cele mai eficiente metode de a te lăsa

Fumatul este unul dintre cele mai populare vicii și această realitate se vede şi în cifre. România are cel mai mare număr de fumători, raportat la numărul populaţiei, din Europa. Datele arată că o treime dintre români fumează, iar aproape jumătate dintre ei încearcă să scape de acest viciu prin diferite metode. Însă, cel mai indicat este să consulte un specialist, spun medicii.

„Fumez de 30 de ani și 3 luni am stat fără țigări”, spune un bărbat.

De fumat te apuci uşor şi te laşi greu. O ştiu toţi cei care îşi încep ziua cu o ţigară şi care găsesc oricând motive să pufăie. Datele arată că 4 din 10 fumători vor să renunţe la acest viciu. Metode sunt multe, însă puţine sunt eficiente.

„De-a lungul timpului, oamenii au inventat tot felul de aşa-zise metode. Începând cu metoda fumatului rapid, în care ţi se recomanda să fumezi 3-4 pachete, unul după altul, și terminând cu tot felul de bioenergii, incantaţii, plante şi alte minuni. Toate aceste metode nu trec bariera ştiinţei”, spune medicul Magdalena Ciobanu.

Altă soluţie e înlocuirea ţigării, dar fără să se renunţe la tutun.

Cea mai nouă opţiune e îngheţata pentru fumători.

„Gelato de tutun, făcut cu lapte și smântână de bivoliță și cu cărbune alimentar, tutun alimentar, varianta clasica”, explică producătorul. Costă 5 lei.

Un tip gustă din înghețată. „Am zis că nu o să gust niciodată înghețata cu tutun, că e mai bună țigara. Lasă în gură un gust picant, ca o combinație de ghimbir și piper”, spune consumatorul.

„Am ajuns la tutun și pentru că avem o prezență în retail lângă o judecătorie și am văzut că foarte multi oameni fumează în jur și am zis că am o mică piață a mea”, explică George Bălan, gelatier.

Cine se teme că va lua în greutate, dacă înlocuieşte ţigările cu îngheţata, are la dispoziţie medicamentele cu nicotină. Sunt în România sub formă de gumă, plasturi şi de spray sublingual.

Totuşi, nicio metodă de a renunţa la fumat nu funcţionează fără o voinţă de fier.

„Atunci când am o motivație, eu mă pot lăsa de fumat, cum ar fi că vreau să respir mai ușor. Sau că mi-aș dori foarte tare să am o dantură impecabilă sau să am un miros al pielii, al părului plăcut”, explică psihoterapeutul Laura M. Ștefan.

În România sunt aproape 6 milioane de fumători. 80% au acest viciu încă dinainte să împlinească 22 de ani. Iar în ultimul an, doar 110 mii de români au renunţat la fumat.

