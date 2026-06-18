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Românii care pot primi bani în plus pe lângă indemnizația de șomaj. Sprijinul poate fi acordat pentru o perioadă de până la doi ani

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Venitul lunar de completare. Foto Getty Images
Venitul lunar de completare. Foto Getty Images
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Ce este venitul lunar de completare În ce situații nu se mai plătește venitul de completare

Persoanele concediate în urma unor programe de restructurare pot beneficia, pe lângă indemnizația de șomaj, de un venit lunar de completare calculat pe baza câștigurilor realizate înainte de pierderea locului de muncă. Ajutorul se acordă pentru perioade de până la 24 de luni, în funcție de vechimea profesională, și poate fi menținut inclusiv după expirarea șomajului. Totuși, acordarea acestui beneficiu este condiționată de respectarea obligațiilor prevăzute de lege, existând situații în care plata este sistată înainte de termen.

Venitul lunar de completare reprezintă una dintre măsurile de protecție socială destinate persoanelor afectate de concedieri colective, având rolul de a facilita tranziția către reintegrarea pe piața muncii.

Ce este venitul lunar de completare

Venitul lunar de completare se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

Venitul de completare se acordă lunar pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile O.U.G. nr. 36/2013, după cum urmează:

  • a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani;
  • b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani;
  • c) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 25 de ani;
  • d) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 25 de ani.

După expirarea indemnizației de șomaj, persoanele disponibilizate în cadrul programelor de restructurare pot primi în continuare un venit lunar de completare. Acesta reprezintă diferența dintre salariul mediu net avut înainte de concediere și indemnizația de șomaj încasată la momentul încetării acesteia, în limitele stabilite de lege.

Dacă în perioada acordării venitului de completare, persoanele beneficiare solicita înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, plata venitului lunar de completare încetează.

Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului.

În ce situații nu se mai plătește venitul de completare

Plata venitului lunar de completare încetează la data refuzului nejustificat de a accepta locul de muncă oferit potrivit pregătirii profesionale, refuzului de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate şi la data depistării că prestează activităţi lucrative fără forme legale.

Se consideră refuz nejustificat refuzul motivat de:

  • a) situarea locului de muncă oferit la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu (pe teritoriul României), în condiţiile în care angajatorul oferă condiţii de transport sau locuinţă;
  • b) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul de completare;
  • c) neparticiparea la programe de reconversie profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare.

Nu se consideră refuz nejustificat starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele în cauză în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a monitoriza:

  • a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă;
  • b) ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflaţi în evidenţă.

Inspecţia Muncii are obligaţia de a comunică Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), după efectuarea controalelor, numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activităţi fără forme legale.

Angajatorii care au încadrat în munca, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare, au obligaţia de a anunta în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenta cărora s-au aflat aceste persoane.

Editor : C.S.

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