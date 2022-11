Românii caută locuri exotice pentru Crăciun. Cât costă vacanțele de sărbători

Românii taie din cheltuieli, dar nu renunță la vacanțe. Sunt dispuși să dea mii de euro ca să își petreacă sărbătorile de iarnă la 30 de grade Celsius. O arată rezervările făcute deja pentru Crăciun și Revelion. Două treimi dintre pachetele disponibile au fost deja vândute, iar interesul românilor pentru destinații exotice este cu 30% mai mare decât anul trecut.

Ana-Maria Păun, jurnalist Digi24: Peste 60% dintre români vor petrece sărbătorile de iarnă în destinații exotice, potrivit datelor unui site specializat în turism. Mulți au vrut să renunțe la bucatele tradiționale de Crăciun și au ales locuri precum Mexic, Costa Rica sau Zanzibar. De cealaltă parte, unii și-au dorit ca în noaptea de Revelion să fie pe malul mării și au optat pentru Bali, Dubai sau Antalya.

Bărbat: Am luat oferte pentru Antalya la 5 stele, de la 1.200 euro în sus, ajunge la 2.000 euro, 8 zile, 7 nopți, ultra all inclusive.

Cosmin Marinof, reprezentant agenție de turism: Avem chartere pe Egipt, vacanțele în Egipt sunt de la 400-500 euro pe persoană, 7 zile, all inclusive. Noutatea este o destinație în Oman, la Oceanul Indian, o destinație cu plaje late, ape turcoaz, zonă verde și deșert, o combinație unică. Sunt tarife de la 899 euro pe persoană, 7 nopți.

Discuție turiști – consultant:

- Plaja este apropiată, la doar 200 de metri de hotel, aici avem site-ul hotelului.

- Față de oraș?

- Este apropiată. Este la 8 minute de oraș!

- Aaa, foarte bine!

- Este foarte aproape!

- Deci, am putea să și vizităm.

- Iar conceptul de all inclusive vă ajută, e o variantă foarte bună.



Cuplu:

- Anul trecut nu am fost în vacanță, în extern.

- Noi am venit cu gândul pentru Creta și Rhodos.

Sunt și români care vor să aibă parte de sărbători tradiționale.

Simona Balint, reprezentant agenție de turism: La noi se păstreaza tradițiile, gastronomia e una dintre cele mai savuroase din țară, avem peisaje de neuitat și posibilitatea de a petrece timpul liber, oricare ar fi vârsta turiștilor.

Femeie: Bucovina, am ales Bucovina, e destinația de suflet, Voroneț am luat. All inclusive, plimbare în aer liber, care e benefică indiferent de vârstă, cu program artistic, de relaxare, mese, cu de toate.

Bărbat: Am ales în țară, cu familia la munte, în Brașov, să sperăm că avem zăpadă. Am muncit un an de zile pentru o vacanță

Crăciun în Mexic

Sejur 10 zile/persoană - 3.500 €

Crăciun în Costa Rica

Sejur 12 zile/persoană - 4.100 €

Crăciun în Zanzibar

Sejur 8 zile/persoană - 1.766 €

Revelion în Antalya

Sejur 7 zile/persoană - 350 €

Revelion în Dubai

Sejur 7 zile/persoană - 1.138 €

Revelion în Bali

Sejur 7 zile/persoană - 2.159 €

Reporter: Ana-Maria Păun / Operator: Cristi Petrescu

Editor : Liviu Cojan