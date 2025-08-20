Live TV

Românii cu venituri mici se pot înscrie de astăzi pe platforma voucherelor de energie. Vor primi un ajutor de 50 de lei lunar

Facturi la energie
Facturi la energie. Foto: Getty Images

Platforma voucherelor pentru energie a fost finalizată. Românii cu venituri mici vor primi ajutoare de 50 de lei lunar, pentru plata facturilor de curent electric. Înainte, trebuie însă să se înscrie pe platforma care este funcțională de astăzi.

Persoanele singure cu venituri mai mici de 1.900 lei pe lună sau familiile cu venituri medii mai mici de 1.784 lei pe lună, de persoană, beneficiază de vouchere de 50 lei lunare la factura de energie electrică. Pentru a primi aceste vouchere, ei trebuie să se înscrie pe o platformă online care va fi lansată de către Ministerul Muncii.

Pe această platformă vor avea acces atât persoanele din primărie, cât și reprezentanții Poștei Române.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a avut un termen de 60 de zile pentru finalizarea acestei a platforme, adică până la finalul acestei luni. Însă a fost gata mai devreme și a fost pusă în teste, iar pe parcursul zilei de astăzi Ministerul Muncii urmează să o lanseze.

Vouchere primite de românii cu venituri mici au o valoare de 50 lei și vor veni sub forma unui cod de bare care se va aplica la fiecare factură de energie electrică.

