Data publicării:
persoana care verifica bonul de cumparaturi
După mai multe luni de întârziere, românii cu venituri mici primesc din nou bani de la stat pentru a-și cumpăra alimente de bază. Cardurile sociale vor fi încărcate cu suma de 250 lei, banii fiind trimiși către beneficiari în două tranșe.

Peste 1,6 milioane de români beneficiază de acest ajutor din partea statului, iar efortul bugetar pentru încărcarea acestor carduri sociale este de aproximativ 372 de milioane de lei.

Prima tranșă va fi virată românilor pe carduri în luna septembrie până la final, iar cea de-a doua în luna decembrie. Valoarea fiecăreia dintre tranșe este de 125 de lei, însă pentru că prețurile au crescut foarte mult, oamenii își permit să cumpere din ce în ce mai puține produse cu ajutorul acestor carduri sociale.

Digi24 a realizat un experiment pentru a vedea ce produse se pot cumpăra cu 125 de lei. Din această sumă au fost achiziționate: un borcan cu mazăre, unul cu fasole verde, un kilogram de mălai, două kilograme de făină albă, un kilogram de zahăr, o conservă de pește, un litru de ulei, un borcan cu fasole, un kilogram de orez, patru conserve cu carne de porc, un pateu și două pâini. Rezultatul arată că, din cauza scumpirilor, lista de produse de bază este tot mai restrânsă.

Ultima tranșă pe aceste carduri a fost virată în luna decembrie a anului trecut, dar autoritățile promit că acest program va continua până în anul 2027.

