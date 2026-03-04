Românii pot aplica pentru 121 de joburi în Europa, prin rețeaua EURES. Câte posturi sunt vacante în țară

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă 121 de locuri de muncă, prin intermediul rețelei EURES România, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Cele mai multe posturi sunt disponibile în Norvegia – 48 de locuri de muncă pentru lucrători în producție (prelucrarea somonului) și mecanici de biciclete, potrivit comunicatului de presă al ANOFM. În Olanda sunt oferite 21 de posturi, printre care inspector veterinar, mecanic de asamblare, personal de punte și timonier. Italia pune la dispoziție 15 locuri de muncă pentru șoferi de autobuz, iar Germania – 12 posturi pentru tractorist și lucrător în procesarea produselor din carne.

Oferte mai sunt disponibile în Irlanda (îngrijitor persoane, manager recepție, electrician auto), Finlanda (măcelar, mecanic vehicule grele), Malta (specialiști IT și consilier juridic), Slovenia (cameristă, bucătar, ospătar), Franța (carosier tinichigiu auto) și Belgia (mecanic aviație și inspector aeronautic).

Persoanele interesate de un loc de muncă în străinătate pot consulta ofertele pe site-ul ANOFM, în secțiunea dedicată rețelei EURES.

Peste 32.000 de locuri de muncă vacante în țară

La nivel național, în evidențele ANOFM sunt înregistrate 32.056 de locuri de muncă vacante.

Cele mai căutate meserii sunt conducător auto transport rutier (2.249 de posturi), muncitor necalificat în construcții și demolări (2.064), curier (2.041), lucrător comercial (1.555), agent de securitate (1.330) și manipulant mărfuri (1.300).

Din totalul posturilor disponibile, 2.148 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5.920 celor cu studii liceale sau postliceale, 6.378 persoanelor cu studii profesionale, iar 17.610 locuri de muncă sunt pentru persoane fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale.

Reprezentanții ANOFM precizează că baza de date este actualizată permanent, în funcție de ofertele declarate de angajatori și de ocuparea posturilor. Persoanele interesate se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau pot consulta oferta completă online.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

De asemenea, instituția mai anunțță că persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.

