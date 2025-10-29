Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, perioadele necontributive sunt intervale de timp în care o persoană nu a plătit contribuții la stat, dar care sunt totuși recunoscute ca vechime în muncă sau stagiu de cotizare, în baza unor reglementări speciale. Aceste perioade nu înlocuiesc stagiul complet de cotizare, stabilit la 35 de ani pentru femei și bărbați, însă pot influența momentul pensionării.

Legea care a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2024 reglementează sistemul public de pensii, introducând noi prevederi privind condițiile de pensionare, inclusiv stagiul complet de cotizare.

Ce înseamnă perioade necontributive

În contextul reglementărilor privind sistemul public de pensii din România, Legea nr. 360/2023 introduce clarificări esențiale cu privire la noțiunile de perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă și stagiul complet de cotizare contributiv, ambele reprezentând concepte fundamentale pentru stabilirea dreptului la pensie și a momentului pensionării.

Conform Articolului 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 360/2023, perioadele necontributive sunt acele intervale de timp recunoscute de lege ca vechime în muncă sau, după caz, ca stagiu de cotizare, în baza unor acte normative specifice care privesc anumite categorii de persoane. Aceste perioade se referă la situații în care nu există obligația plății contribuțiilor de asigurări sociale, dar persoana a fost asigurată în sistemul public. Cu alte cuvinte, ele reprezintă intervale în care o persoană nu a contribuit efectiv la bugetul asigurărilor sociale, însă legea le recunoaște și le valorifică la calculul stagiului total de cotizare.

Importanța acestor perioade constă în faptul că, deși nu pot asigura obținerea pensiei în lipsa realizării stagiului complet de cotizare contributiv (de 35 de ani), ele pot fi adăugate la vechimea totală în muncă pentru a determina eligibilitatea și momentul deschiderii dreptului la pensie. (Aceste perioade necontributive nu permit obținerea pensiei dacă nu a fost realizat stagiu complet de cotizare contributiv)

Prevederea legislativă îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare

„Prevederile Legii 360/2023 îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie necontributivi (În această categorie pot fi incluse și perioadele corespunzătoare cursurilor de zi din învățământul universitar/facultatea). Persoanele care se încadrează în aceste condiții pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără aplicarea de penalizări, beneficiind astfel de pensie la limita de vârstă.”, a declarat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

Pensionarea anticipată cu până la cinci ani

În ceea ce privește stagiul de cotizare complet, Articolul 56 din aceeași lege prevede faptul că persoanele care au realizat integral acest stagiu contributiv și au acumulat cel puțin cinci ani suplimentari pot solicita pensionarea anticipată cu până la cinci ani înainte de atingerea vârstei standard de pensionare, stabilită la 65 de ani pentru ambele sexe. Totodată, legea menționează că această reducere a vârstei de pensionare nu poate fi cumulată cu alte beneficii similare prevăzute de alte acte normative.

Pentru sistemul actual, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, valorile urmând a fi atinse gradual printr-o eșalonare prevăzută de lege.

Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă

În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele perioade în care asiguratul:

a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;

Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de același nivel conform prevederilor beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere.

a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale , acordate potrivit legii;

, acordate potrivit legii; a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

cauzată de accident de muncă și boli profesionale; a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Se exceptează de la prevederile menționate pensia anticipată și pensia anticipată parțială, în cazul cărora nu se valorifică perioadele asimilate prevăzute precum și perioadele în care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.

Perioadele prevăzute se valorifică numai în situația în care aceste perioade nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate în condițiile prezentei legi.

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

perioadele de vechime în muncă realizate până la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat sau, după caz, s-a datorat și plătit contribuție de asigurări sociale;

perioadele necontributive care au constituit vechime în muncă în baza legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 sau, după caz, stagiul de cotizare conform legislației ulterioare acestei date;

timpul util la pensie realizat de agricultori și durata de asigurare, în condițiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele au fost asigurate, conform legii, în sistemul public de pensii.

Reducerea stagiilor de cotizare

Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat, în funcție de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare și a vârstelor standard de pensionare astfel:

cu 15 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;

cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;

cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.

Asigurații nevăzători beneficiază de pensie pentru limita de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevazator cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare și care au născut cel puțin 3 copii și i-au crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare dupa cum urmeaza:

cu un an - pentru 3 copii;

cu doi ani - pentru 4 sau mai multi copii.

Reducerea vârstei prevăzute nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevazută de prezenta lege sau de legile speciale. Vârsta de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 55 de ani.

Pentru perioadele care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în locurile de muncă în condiții deosebite sau în condiții speciale se acordă perioade suplimentare, care constituie stagiu de cotizare în condiții normale, după cum urmează:

4 luni pentru fiecare an lucrat în locuri de muncă în condiții deosebite;

6 luni pentru fiecare an lucrat în locuri de muncă în condiții speciale.

