Românii pot obține gratuit istoricul sancțiunilor rutiere. Document disponibil online, inclusiv pentru șoferii fără abateri în trafic

Posesorii de permise de conducere românești pot solicita, în mod gratuit, istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta „istoric alb”, care confirmă lipsa abaterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online, în timp real, prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române, respectiv ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro, sau fizic, de la orice serviciu rutier din cadrul inspectoratelor județene de poliție.

Serviciul digitalizat oferă acces rapid la documentul oficial, fără deplasarea la ghișeu, util atât pentru șoferii care vor să-și confirme un istoric curat („istoric alb”), cât și pentru cei care vor să verifice eventualele sancțiuni.

Documentul care arată dacă ai sau nu sancțiuni rutiere

Istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere eliberat de autoritățile competente din România se comunică, la cererea acestuia, pentru perioada solicitată, de către poliția rutieră pe raza căreia titularul permisului își are domiciliul sau reședința, potrivit evidenței din aplicația informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

Persoana care deține un permis de conducere are dreptul să consulte istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcările regulilor de circulație pe drumurile publice, putând alege una dintre următoarele modalități:

a) online - de pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române (pagina de internet a Poliției Române);

b) de la orice structură de poliție rutieră.

Documentul se poate obține gratuit, în format electronic. Istoricele emise astfel sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt echivalente cu înscrisurile autentice. Documentul este valabil exclusiv în mediul electronic. Printarea acestuia conduce automat la pierderea certificării de autenticitate.

Procedura pentru a obține istoricul de sancțiuni

Având în vedere prevederile Legii nr. 385/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru a intra in posesia istoricului de sancţiuni rutiere semnat electronic, se poate accesa Portalul MAI sau ghiseul.ro.

Astfel, pe Portalul MAI - Istoricul sancțiunilor rutiere - Eliberarea online a istoricului de sancțiuni la regimul circulației rutiere.

Important: Pentru a putea beneficia de acest serviciu public online, trebuie să ai un cont validat.

Posesorii permiselor de conducere eliberate de autoritățile din România se vor autentifica utilizând credențialele de acces aferente platformei ghiseul.ro sau își vor crea un cont în HUB, prin introducerea datelor de identificare solicitate, iar ulterior, pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la un ghișeu al M.A.I., care oferă servicii publice.

După validarea contului, pentru eliberarea istoricului de sancțiuni, după accesarea secțiunii „servicii” și selectarea motivului solicitării dintr-o listă - nomenclator disponibilă, se va trimite cererea precompletată cu datele de stare civilă, iar sistemul va genera automat istoricul sancțiunilor, semnat electronic.

De asemenea, există posibilitatea vizualizării istoricului în cadrul paginii, fără a fi obligatorie generarea documentului. Prin urmare, digitalizarea fluxului de generare a cererii și obținere a istoricului de sancțiuni permite obținerea documentului pe loc, gratuit, indiferent de locația din care solicită eliberarea.

În cazul în care se dorește eliberarea fizică a documentului, titularul se poate prezenta la sediul oricărui serviciu rutier din structura unui inspectorat județean de poliție, al Brigăzii Rutiere din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al Brigăzii Rutiere. (Sursa: Poliția Română)

Pașii procedurali:

Solicitantul completeaza cererea;

Trimite cererea online prin e-mail sau o depune direct la sediul unitatii de politie;

Cererea este procesata si solutionata la nivelul unitatii de politie;

Persoana in cauza intra in posesia istoricului de sanctiuni, in mod direct, la sediul unitatii de politie, potrivit Hub.mai.gov.ro. Timpul mediu de eliberare a documentului este de 5 zile lucrătoare, iar termenul maxim de livrare nu depășește 15 zile lucrătoare.

Editor : C.S.