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Românii pot plăti impozit dublu pentru închiderea balconului sau extinderea sufrageriei fără autorizație. Ce proprietari sunt vizați

Marina Cimpoacă Data actualizării: Data publicării:
Impozit dublu pentru modificări în apartament fără autorizație. Sursă Foto Getty Images
Impozit dublu pentru modificări în apartament fără autorizație. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Impozitul se poate dubla pentru proprietarii care închid balconul fără autorizație Ce reguli trebuie respectate pentru închiderea balconului Ce diferențe există între închiderea balconului și modificarea structurii apartamentului Modificările interioare pot crea probleme la vânzarea apartamentului

Închiderea balconului sau transformarea acestuia într-o prelungire a sufrageriei poate avea consecințe fiscale importante pentru proprietarii de apartamente care nu au respectat procedurile legale. Din 2026, anumite lucrări neautorizate și neregularizate pot atrage majorarea cu 100% a impozitului pe clădire, potrivit noilor prevederi legislative. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24.ro ce modificări intră sub incidența legii, ce sancțiuni riscă proprietarii și cum pot intra în legalitate.

Specialiștii atrag atenția că tipul lucrării și impactul acesteia asupra structurii clădirii sunt esențiale pentru stabilirea procedurii legale care trebuie urmate de proprietar.

Impozitul se poate dubla pentru proprietarii care închid balconul fără autorizație

„Potrivit articolului 301, alineatul (11), din Codul urbanismului, impozitul pe clădire poate fi majorat cu 100% în cazul construcțiilor realizate fără autorizație. Majorarea se aplică din momentul în care fapta este constatată de autoritatea publică locală și se menține până la obținerea autorizației de regularizare sau până la intrarea lucrării în legalitate.

Această măsură fiscală nu înlătură sancțiunile prevăzute de legislația privind disciplina în construcții. Prin urmare, proprietarii care au efectuat modificări fără autorizație pot fi obligați atât să achite un impozit majorat, cât și să răspundă pentru încălcarea normelor legale.

Majorarea vizează valoarea impozabilă a întregului apartament, nu doar suprafața asupra căreia s-a intervenit, cum este cazul unui balcon închis fără autorizație. Suprataxarea se aplică până când proprietarul își reglementează situația din punct de vedere legal.”, a explicat avocatul Bogdan Pițigoi

Proprietarii au la dispoziție un an pentru a intra în legalitate

„Pentru lucrările realizate fără autorizație înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi, Codul urbanismului stabilește un termen de un an în care proprietarii își pot reglementa situația.

Modificările neautorizate puteau atrage sancțiuni și în baza legislației anterioare. Noutatea o reprezintă introducerea majorării cu 100% a impozitului pe clădire, măsură care nu era prevăzută anterior în această formă.”, a adăugat specialistul

Ce reguli trebuie respectate pentru închiderea balconului

„Închiderea balconului trebuie să respecte normele privind modificarea fațadei și să nu afecteze structura de rezistență a clădirii. În funcție de natura lucrărilor și de prevederile legale aplicabile, proprietarii pot avea nevoie de o notificare adresată primăriei sau de o autorizație de construire.

De asemenea, este important ca proprietarii să verifice regulile asociației de proprietari, în special cele referitoare la păstrarea unui aspect unitar al fațadei. În anumite situații, poate fi necesară și elaborarea unui proiect tehnic comun pentru închiderea balcoanelor.

Lucrările nu trebuie să modifice conturul exterior al balconului. De exemplu, montarea unor geamuri care depășesc cu 10 centimetri limita existentă poate schimba aspectul fațadei și poate încălca regulile aplicabile. O posibilă alternativă este instalarea unui sistem de sticlă glisantă, montat în limitele structurii existente.

Înainte de începerea lucrărilor, proprietarii ar trebui să se adreseze primăriei pentru a verifica ce documente, avize și autorizații sunt necesare. Nerespectarea cerințelor legale poate atrage sancțiuni, iar asociația de proprietari se poate adresa instanței pentru a solicita readucerea fațadei la starea inițială, în condițiile prevăzute de lege.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Ce diferențe există între închiderea balconului și modificarea structurii apartamentului

„Închiderea balconului și modificarea compartimentării interioare a apartamentului sunt lucrări diferite, care pot necesita proceduri distincte.

Potrivit articolului 294 din Codul urbanismului, în anumite condiții, închiderea balconului și unele intervenții asupra fațadei pot beneficia de o procedură simplificată, pe baza notificării autorității locale, fără a fi necesară o autorizație de construire. Aplicarea acestei proceduri depinde de natura lucrării și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Situația este diferită atunci când proprietarul dorește să unească balconul cu o încăpere, prin modificarea compartimentării apartamentului.

Ce lucrări în apartament necesită autorizație de construire

Unirea balconului cu sufrageria prin desființarea peretelui dintre cele două spații necesită o evaluare tehnică prealabilă. În funcție de rolul peretelui în structura clădirii, intervenția poate afecta rezistența construcției și poate necesita autorizație de construire. În aceste situații, simpla notificare a primăriei nu este suficientă.

Pentru a stabili dacă lucrarea poate fi realizată în siguranță și ce aprobări sunt necesare, proprietarul trebuie să solicite o evaluare de specialitate și să obțină documentația tehnică relevantă.

Ce documente sunt necesare pentru unirea balconului cu sufrageria

„Printre documentele importante se numără releveul apartamentului și expertiza tehnică structurală. Releveul prezintă configurația și dimensiunile locuinței, în timp ce expertiza, realizată de un expert tehnic atestat, evaluează peretele care urmează să fie desființat și stabilește dacă intervenția poate afecta structura de rezistență a clădirii.

În funcție de concluziile expertizei, proprietarul poate continua demersurile pentru obținerea avizelor și a autorizației de construire, dacă acestea sunt cerute de lege. Lucrările trebuie începute numai după îndeplinirea cerințelor legale aplicabile.

Proprietarii care fac modificări fără autorizațiile necesare riscă amenzi, majorarea impozitului pe clădire și, în anumite situații, obligația de a desființa lucrările executate ilegal și de a readuce apartamentul la starea inițială.”, a adăugat avocatul

Modificările interioare pot crea probleme la vânzarea apartamentului

„Lucrările realizate fără respectarea procedurilor legale pot avea consecințe și atunci când proprietarul dorește să vândă locuința. Dacă modificările interioare nu corespund schiței cadastrale înregistrate oficial, pot apărea dificultăți în procesul de vânzare, în special atunci când cumpărătorul intenționează să achiziționeze apartamentul printr-un credit ipotecar.

Pentru ca situația din acte să corespundă configurației reale a locuinței, proprietarul trebuie să parcurgă procedurile legale necesare pentru reglementarea modificărilor și actualizarea documentației cadastrale, după caz.”, a conchis sursa Digi24.ro

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