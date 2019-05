Românii refuză să înveţe o meserie. Ce arată rezultatele unui studiu Eurostat

Românii refuză să înveţe o meserie, chiar dacă astfel şi-ar găsi imediat un loc de muncă, arată un studiu recent Eurostat. Suntem pe ultimul loc printre europeni atunci când vine vorba de interesul pentru cursuri de educaţie non-formală. Iar asta în contextul în care angajatorii români se plâng că nu găsesc forţă de muncă calificată.

-Cu ce vă ocupaţi?

-Cu munca, pe colo pe colo. Muncim particular.

-La ce vă pricepeţi? Ce ştiţi să faceţi?

-Facem şi... pe colo pe colo zidărie pă colo pă colo, avem şi particular pă colo pă colo, nah!

-Cum de vă permiteţi programul ăsta aşa relaxat?

-Îmi permit! Lucrez pe şantier, sunt şef de echipă, am şi bani!

-Ce calificare aveţi?

-M-am născut priceput şi eu pe ce pun mâna aşa trebuie să iasă, n-are cum!

Dezinteresul românilor pentru dezvoltarea personală nu-i miră pe specialiştii în recrutare.

Gabriel Chicioreanu, specialist Resurse umane: Copiii şi tinerii, în general, ştiu că au de învăţat doar la şcoală şi nu-i mai interesează această parte de dezvoltare atât personală cât şi profesională. Şi iată cum ajung oamenii să nu aibă locuri de muncă şi uită că se pot duce la un curs de specializare sau de reprofilare într-un alt domeniu. Noi nu avem crescută această conştienţă de pe băncile şcolii. În momentul în care s-a terminat şcoala, liceul, facultatea, nu am întrerupt procesul educaţional, ci învăţarea se desfășoară pe tot parcursul vieţii.

Anne are 30 de ani, iar pe 6 dintre ei i-a petrecut în televiziune, ca reporter şi prezentator de ştiri. Acum trei ani a decis să îşi deschidă propria afacere, în domeniul producţiei de materiale audio-video.

Anne Becheru, antreprenor: Nu mai era o provocare pentru mine, mi-aş fi dorit să experimentez mai mult, să ies din birou mai mult, să pot să fiu flexibilă şi să am mai multe proiecte care să mă stimuleze creativ. Formarea se întâmplă şi acum. Nu am făcut nişte cursuri, m-am oprit acolo şi apoi am început să produc. Cursurile respective şi update-urile pe care ți le faci ori în mod autodidact ori participand la anumite conferințe sau făcând cursuri pe internet, plătite, astea trebuie să le faci în permanenţă.

Experţii confirmă că, pentru a putea face faţă cerinţelor recrutorilor, training-urile ori cursurile de recalificare sunt esenţiale.

Mihaela Forgaciu, formator în carieră: Există persoane fără posibilități financiare care, având lipsă de venit, nu au ce să plătească pentru a face un curs. Ceea ce este important este faptul că, atâta vreme cât nu ai o certificare sau un curs, nu obții un job. Oamenii care fac școli gândind specializările pentru care optează vor obține și un job, ok și un salariu ok, și un venit ok.

Potrivit Eurostat, la noi, oamenii cu studii superioare sunt cei mai interesaţi de educaţia continuă, în special cei au între 25 şi 34 de ani.

