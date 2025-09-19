Românii care ar putea plăti mai puțin la întreținere. Ce propune un proiect depus la Senat

Adunările generale ale blocurilor pot folosi banii obținuți din chirii, reclame sau servicii și pentru cheltuieli legate de spațiile comune, prevede unui proiect depus la Senat de către deputatul PNL Adrian Baciu. Legea actuală permite utilizarea acestor fonduri numai pentru reparații, nu și cheltuieli comune, cum ar fi curățenia în clădire, lumina pe scară.

„Anunț important pentru toți cei care locuiesc la bloc! Dacă blocul vostru are o asociație care obține venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, am o veste bună pentru voi: am inițiat și depus un proiect legislativ care să permită asociației să folosească acești bani și pentru cheltuielile legate de spațiile comune”, a scris Andrei Baciu, vineri pe Facebook.

El argumentează că apar blocaje în plățile pentru cheltuielile comune ale unui bloc, adunându-se uneori datorii, iar acest proiect va împiedica acest lucru.

„Ce se întâmplă acum și ce vrem să schimbăm? La fiecare bloc există aceeași poveste. Vecinii pun bani la comun pentru întreținere, pentru lumină pe scară, pentru curățenie. Uneori se adună datorii, alteori apar discuții: «De ce nu plătim din banii pe care îi are asociația?». Problema e că legea actuală nu permite: veniturile obținute din chirii, reclame sau servicii pot fi folosite doar pentru reparații. Așa apar blocaje financiare, chiar dacă există bani în cont”, a mai susținut liberalul.

„Ce propunem prin acest proiect de lege? Am inițiat un proiect de lege care schimbă regula. Propunem ca Adunarea generală a blocului să decidă liber cum se folosesc acești bani: pentru reparații, dar și pentru cheltuielile curente ale spațiilor comune”, a completat Baciu.

Deputatul PNL prezintă și beneficiile acestui proiect de lege „pentru tine și blocul tău”:

„Vei plăti mai puțin (sau vei fi mai puțin afectat de creșterea cheltuielilor comune).

asociațiile nu vor mai sta cu bani blocați,

comunitatea de la bloc va funcționa mai bine”.

Propunerea legislativă completează legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, prin introducerea unui noi articol care prevede:

Art. 73¹

„(1) În cazul în care rezervele băneşti ale asociaţiei de proprietari existente în fondul de rulment sunt insuficiente, în baza hotărârii adunării generale, veniturile realizate în contul fondului de reparaţii sau al altor fonduri speciale pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale condominiului.

(2) Hotărârea adunării generale este necesară ori de câte ori se propune utilizarea sumelor aferente fondului de reparaţii şi/sau al altor fonduri speciale în vederea

acoperirii cheltuielilor curente, în condiţiile alin. (1)”.

„Astfel, asociaţiile de proprietari se pot regăsi în situaţia paradoxală de a nu avea resurse băneşti suficiente în contul curent pentru acoperirea unor cheltuieli uzuale ale condominiului, dar având, în acelaşi timp, suficiente lichidităţi în fondul de reparaţii sau în alte fonduri speciale, pe care nu le pot întrebuinţa în alte scopuri decât cele prevăzute de lege sau de scopul în care au fost constituite, generându-se riscul ca întreg condominiul să fie debranşat de la utilităţi sau să facă obiectul unei acţiuni de executare silită pentru recuperarea debitelor înregistrate”, arugmentează deputatul PNL, în expunerea de motive a proiectului.

Proiectul de lege este semnat de alți 24 de parlamentari PNL și este înregistrat la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.

Editor : Ana Petrescu