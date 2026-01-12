Live TV

Video Românii „strâng cureaua”: veniturile scad, cheltuielile cresc. Cum arată ultimele date ale INS privind puterea de cumpărare

Data publicării:
tineri traverseaza strada in bucuresti
Foto: Profimedia
Din articol
Veniturile medii lunare au fost de 9.420 lei pe gospodărie Salariul, principala sursă de venit. Diferențe majore între urban și rural Banii românilor se duc  pe mâncare și taxe

Veniturile românilor scad, în timp ce cheltuielile cresc, arată un studiu realizat de Institutul Național de Statistică și citat de Digi24. În trimestrul III al anului trecut, în perioada în care România a fost lovită de liberalizarea pieței de energie electrică și de creșterea cotelor de TVA, puterea de cumpărare a fost puternic afectată, arată cercetarea.

Veniturile medii lunare au fost de 9.420 lei pe gospodărie

Veniturile totale medii lunare ale populației au fost în trimestrul III 2025 de 9.420 lei pe o gospodărie și 3.789 lei pe o persoană, în scădere cu 0,9% față de trimestrul II 2025, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 14,1%, iar cele pe o persoană cu 14,9%.

Cheltuielile totale medii lunare ale populației s-au situat la 8.079 lei pe o gospodărie și 3.250 lei pe o persoană, reprezentând 85,8% din veniturile totale, în creștere cu 36 de lei față de trimestrul anterior. Comparativ cu trimestrul III 2024, cheltuielile au crescut cu 15,2% pe gospodărie și cu 16% pe persoană.

Veniturile bănești medii lunare au fost, în trimestrul III 2025, de 8.885 lei lunar pe o gospodărie (3.574 lei pe o persoană), în scădere cu 0,5% față de trimestrul II 2025, iar veniturile în natură de 535 lei lunar pe o gospodărie (215 lei pe o persoană), în scădere cu 6,8% față de trimestrul II 2025.

Salariul, principala sursă de venit. Diferențe majore între urban și rural

Salariile brute și alte drepturi salariale au fost de 6.443 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,4% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere față de trimestrul II 2025 cu 0,7 puncte procentuale).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.892 lei lunar pe o gospodărie (20,1% în trimestrul III 2025, respectiv, 19,4% în trimestrul II 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură de 535 lei lunar pe o gospodărie (5,7% în trimestrul III 2025, respectiv, 6% în trimestrul II 2025), formate din valoarea veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiari de prestații sociale (1,2% atât în trimestrul III 2025, cât și în trimestrul II 2025) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (4,5% în trimestrul III 2025, respectiv, 4,8% în trimestrul II 2025).

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul III 2025 a fost de 10.693 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4.534 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul III 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute și a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 73,8%, mai mare cu 14 puncte procentuale față de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 20,6%, mai mare cu 0,8 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Ponderea veniturilor în natură a fost de 9,1% în mediul rural, de 2,6 ori mai mare față de cea din mediul urban. Cheltuielile bănești medii lunare au fost, în trimestrul III 2025, de 7.659 lei pe o gospodărie (3.081 lei pe o persoană), mai mari cu 1% față de trimestrul II 2025. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul III 2025, a fost, în medie, de 420 lei lunar pe o gospodărie (169 lei pe o persoană), în scădere cu 9,2% față de trimestrul II 2025.

Banii românilor se duc  pe mâncare și taxe

În trimestrul III 2025, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.898 lei lunar pe o gospodărie (60,6%) și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor de 2.696 lei pe o gospodărie (33,4%). Cheltuielile legate de producția gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost în trimestrul III 2025 de 126 lei pe o gospodărie (1,5%).

INS menționează că mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.109 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3862 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 36,4%, cu 7,8 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 9,3%, de 3,6 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice în valoare de 1.553 lei pe o gospodărie au deținut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (31,7%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 735 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 15% și de cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 371 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,6% în cheltuielile totale de consum medii lunare. Cheltuielile pentru transport (340 lei pe o gospodărie) și cele pentru sănătate (337 lei pe o gospodărie) au deținut fiecare o pondere de 6,9% în cheltuielile totale de consum medii lunare.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populației a fost înregistrat la cheltuielile pentru educație de numai 13 lei pe o gospodărie (0,3% din cheltuielile totale de consum medii lunare). 

Editor : C.A.

