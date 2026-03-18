Românii susțin suspendarea permisului pentru neplata amenzilor. Aproape 75% cred că traficul este nesigur (sondaj)

Aproape 75% dintre români consideră că circulația pe drumurile publice este nesigură, iar majoritatea susține măsura suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile în termen de 90 de zile, potrivit sondajului INSCOP Research realizat în perioada 2-6 martie.

Directorul INSCOP Research Remus Ștefureac a explicat că sondajul evidențiază o problemă gravă: circulația nesigură pe drumurile publice, cu efecte tragice asupra populației. El a subliniat că majoritatea românilor nu au încredere că sistemul rutier poate proteja participanții la trafic.

„Barometrul INFORMAT-INSCOP scoate în evidență o problemă gravă – circulația nesigură pe drumurile publice - cu efecte tragice asupra populației. Percepția dominantă este că circulația pe drumurile publice din România este nesigură, ceea ce indică lipsa de încredere în capacitatea sistemului rutier de a asigura protecția participanților la trafic. În acest context, opinia publică se împarte în privința sancțiunilor mai dure pentru neplata amenzilor, dar există un nucleu semnificativ de susținere (55,7%) pentru măsuri coercitive care să crească disciplina în trafic”, a declarat Ștefureac, potrivit comunicatului de presă.

„Pentru majoritatea celor care percep traficul ca fiind nesigur, problema este asociată în primul rând cu comportamentul șoferilor, iar într-o măsură secundară cu deficiențele infrastructurii. Din perspectiva politicilor publice, aceste rezultate sugerează că intervențiile eficiente trebuie să combine aplicarea dură a regulilor cu investiții în infrastructură și programe serioase de educație rutieră”, a conchis directorul INSCOP.

Suspendarea dreptului de a conduce

55,7% dintre români sunt de acord cu suspendarea permisului pentru șoferii care nu plătesc amenzile în termenul stabilit (40,4% total de acord, 15,3% mai degrabă de acord). În schimb, 30,6% sunt total împotrivă, iar 11,4% mai degrabă împotrivă.

Susținerea măsurii este mai ridicată printre votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public. Cei mai critici sunt votanții AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani și locuitorii Capitalei.

Nivelul de siguranță pe drumurile publice

74,8% dintre români consideră că traficul este nesigur: 45,4% îl consideră „destul de nesigur”, iar 29,4% „foarte nesigur”. În schimb, 20,1% cred că traficul este destul de sigur, iar 3,7% foarte sigur.

Percepția că traficul este sigur este mai frecventă în rândul votanților PNL și USR, tinerilor sub 30 de ani și persoanelor cu educație primară. Cei mai preocupați de siguranță sunt persoanele între 45 și 59 de ani și femeile.

Cauzele siguranței reduse

Principala cauză indicată de români pentru siguranța redusă este comportamentul iresponsabil al unor șoferi (46,6%), urmat de infrastructura rutieră slabă sau de proastă calitate (32,1%), educația rutieră precară (11,3%) și aplicarea insuficientă a legii (7,5%).

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a declarat:





Metodologie: Datele au fost culese prin interviuri telefonice CATI, între 2-6 martie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația României de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este ±3%, la un grad de încredere de 95%.

