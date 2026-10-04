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Românii, ținta unei noi fraude online. SMS-uri false despre amenzi de parcare și linkuri periculoase

Data publicării:
fake news tpark parcare
Foto: Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC Facebook
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Din articol
Recomandările DNSC pentru utilizatori

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la o campanie de mesaje SMS frauduloase transmise în numele TPARK. Utilizatorii sunt informați în mod fals că ar avea de achitat o sumă pentru parcare și sunt îndemnați să efectueze rapid plata prin intermediul unui link.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a DNSC, mesajele sunt concepute pentru a crea un sentiment de urgență, prin menționarea unor presupuse penalități în cazul în care plata nu este făcută la timp. Pentru verificarea și achitarea așa-zisei amenzi, destinatarii sunt direcționați către un link inclus în SMS.

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Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că mesajele sunt transmise de pe numere necunoscute, iar linkurile nu conduc către domeniul oficial TPARK.

Mai mult, pagina accesată prin link este concepută astfel încât să imite identitatea vizuală a platformei legitime, folosind logo-ul și elemente grafice similare, cu scopul de a câștiga încrederea utilizatorilor.

În cadrul procesului fraudulos, victimele sunt solicitate să introducă numărul de înmatriculare al autoturismului, sub pretextul verificării unei presupuse amenzi de parcare. Ulterior, acestea sunt direcționate către o pagină unde li se solicită efectuarea unei plăți.

DNSC avertizează că expresii precum „sumă neachitată”, „penalități” sau solicitările privind efectuarea rapidă a plății sunt folosite pentru a determina utilizatorii să acționeze impulsiv, fără să verifice autenticitatea mesajului și a site-ului accesat.

Recomandările DNSC pentru utilizatori

Pentru a evita astfel de tentative de fraudă, specialiștii recomandă:

  • „să nu fie accesate linkurile primite prin SMS în legătură cu presupuse amenzi sau datorii;
  • să fie verificat cu atenție domeniul site-ului înainte de introducerea datelor personale, a informațiilor despre autovehicul sau a datelor bancare;
  • serviciile TPARK să fie accesate exclusiv prin canalele oficiale, prin introducerea manuală a adresei platformei în browser sau prin intermediul aplicației oficiale;
  • datele cardului să nu fie introduse pe pagini accesate din mesaje nesolicitate”.

Persoanele care au introdus deja date bancare pe un astfel de site sunt sfătuite să contacteze de urgență banca pentru blocarea instrumentului de plată și verificarea eventualelor tranzacții neautorizate.

Editor : Ana Petrescu

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