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Românii vor putea produce până la 200 de litri de țuică și pălincă fără accize. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan

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Foto: Getty Images
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Ce legătură au limitele pentru micii producători

Gospodăriile înscrise în Registrul agricol ar urma să beneficieze de scutirea de la plata accizelor pentru cel mult 200 de litri de băuturi alcoolice tradiționale pe an, dacă acestea nu sunt vândute, potrivit unei legi promulgate joi de președintele Nicușor Dan. Actul normativ a fost trimis înapoi Parlamentului spre reexaminare de către șeful statului, după ce Parlamentul votase inițial proiectul în luna mai.

Până să fie promulgată legea în cauză, Codul fiscal scutea de la plata accizelor cel mult 50 de litri de alcool din fructe pe an. Facilitatea este aplicată dacă băutura este destinată consumului persoanei care o produce, familiei sau musafirilor, nu este vândută și este obținută din fructele produse în gospodărie.

Forma legii trimise la promulgare poate fi accesată AICI.

Proiectul adoptat pe 7 octombrie, introduce o scutire distinctă pentru băuturile alcoolice tradiționale, precum țuica, rachiul sau pălinca, și stabilește un plafon de 200 de litri pe an. Limita se aplică întregii gospodării, nu fiecărui membru al familiei. Pentru a beneficia de facilitate, gospodăria trebuie să fie înscrisă în Registrul agricol, iar băuturile nu pot fi comercializate. Condițiile exacte și documentele necesare pentru înregistrarea și justificarea cantităților vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare.

Legea a fost reexaminată la cererea președintelui și aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.

Inițial, proiectul adoptat în luna mai de Parlament a fost trimis la promulgare, însă Nicușor Dan a solicitat reexaminarea propunerii legislative. După cererea șefului statului, Senatul a eliminat prevederea privind scutirea pentru cei 200 de litri, dar deputații au reintrodus-o în forma asupra căreia au dat votul final. Măsura va produce efecte numai după publicarea legii în Monitorul Oficial și intrarea ei în vigoare.

Ce legătură au limitele pentru micii producători

Legea promulgată mai conține o prevedere tehnică referitoare la micii producători independenți de băuturi fermentate. Cantitatea de băuturi tradiționale produsă într-o gospodărie și nedestinată vânzării nu va fi inclusă în calculul volumelor comerciale folosite pentru încadrarea unui producător în această categorie.

Limitele maxime realizate în ultimele 12 luni consecutive de activitate sunt:

  • 200.000 de hectolitri pentru bere;
  • 1.000 de hectolitri pentru vinuri;
  • 15.000 de hectolitri pentru băuturile fermentate, altele decât berea și vinul;
  • 250 de hectolitri pentru produsele intermediare.

Aceste valori nu reprezintă cantități pe care o gospodărie le poate produce fără accize. Ele sunt plafoane separate, aplicabile operatorilor economici pentru menținerea statutului de mic producător independent. Pentru gospodării, limita prevăzută de proiect rămâne de 200 de litri pe an.

Amendamentul privind scutirea de accize a fost propus de deputatul PSD Mircea Govor. Acesta a susținut că măsura ar permite promovarea, prezentarea și degustarea băuturilor tradiționale fără comercializarea lor.

Potrivit motivării amendamentului la proiectul adoptat de Parlament, cantitatea exceptată nu ar avea un impact semnificativ asupra veniturilor bugetare, iar noua regulă ar clarifica folosirea acestor produse la evenimentele tradiționale de familie. Inițiatorul a mai argumentat că prevederea nu contravine legislației europene, deoarece băuturile care beneficiază de scutire nu pot fi vândute.

Editor : Ana Petrescu

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