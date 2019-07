Românul acuzat că a omorât o femeie în Anglia și-a recunoscut fapta: Am picat la mijloc

Tânărul din Dej, acuzat că a omorât, în urmă cu cinci ani, o femeie din Marea Britanie, a recunoscut fapta. El a mărturisit că a intrat în casă știind că acolo sunt bani și lucruri de valoare, s-a speriat și, de frică, a ucis-o pe proprietară, potrivit Mediafax.

Tânărul din Dej a mărturisit, în timpul percheziției, că a ucis-o pe femeia care avea, în Anglia, o galerie de artă. El a spus că totul a fost „un accident”.

„S-a întâmplat un accident. Vă spun sincer, nu am vrut să fac rău. A fost un accident. M-a pus cineva să fac, să intru în casă, că a fost vorba că sunt bani și lucruri de valoare. M-au pus pe mine, eu am picat la mijloc, în capcană și de frică s-a întâmplat. Vă spun sincer că nu am făcut rău la nimeni în viața mea. Îmi pare rău de chestiile astea”, a spus, în timpul perchezițiilor, Cristian Sabău, tânărul de 27 de ani, ridicat din locuința din Dej, în baza unui mandat de arestare emis de instanța din Marea Britanie.

Cristian Sabău, în vârstă de 27 de ani, este din Dej, el fiind acuzat că în noaptea de 29 spre 30 decembrie 2013 a omorât-o pe Valerie Graves, deținătoarea unei galerii de artă, în localitatea Bosham, din Anglia.

Polițiștii au pus în aplicare, miercuri, și mandatul european de arestare pe numele tânărului, emis de autoritățile din Marea Britanie, suspectul urmând a fi prezentat magistraților Curții de Apel Cluj, pentru confirmarea mandatului.

La percheziție au participat și patru polițiști din Anglia.