Roxana Mînzatu: După 10 ani de negocieri, am reuşit să obținem mai multă siguranţă socială pentru românii care muncesc în străinătate

Vicepreşedintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu anunţă că, după 10 ani de negocieri pentru modificarea Regulamentului European 883/2004, au reuşit să schimbe regulile astfel încât cei care muncesc în străinătate să aibă mai multă siguranţă socială. Potrivit Roxanei Mînzatu, principiul este simplu: dacă munceşti şi plăteşti contribuţii într-un stat european, de acolo trebuie să îţi primeşti şi drepturile, chiar dacă alegi să te întorci în România, valabil, desigur, pentru cetăţenii oricărui stat membru UE.

„Victorie pentru milioanele de români care muncesc în străinătate. În Uniunea Europeană, mobilitatea pe piaţa muncii este un drept. Iar românii sunt printre cei mai mobili lucrători europeni. După 10 ani de negocieri pentru modificarea Regulamentului European 883/2004 – legislaţia europeană care stabileşte norme comune pentru coordonarea sistemelor de securitate social – am reuşit să schimbăm regulile astfel încât cei care muncesc în străinătate să aibă mai multă siguranţă socială”, anunţă vicepreşedintele Comisiei Europene, potrivit News.ro

Mânzatu prezintă ce se schimbă. „Şomaj: indemnizaţia va fi plătită de statul în care ai muncit şi ai plătit contribuţii, nu de statul în care locuieşti. De asemenea, vei putea primi indemnizaţia de şomaj până la 6 luni în timp ce cauţi un loc de muncă într-un alt stat UE.  Prestaţii familiale: reguli mai clare pentru părinţii care muncesc sau locuiesc în alt stat UE.  Îngrijire pe termen lung: reguli mai clare pentru beneficiile acordate persoanelor care au nevoie de sprijin din cauza vârstei, bolii sau dizabilităţii. Lucrători detaşaţi: angajatorii vor trebui, ca regulă generală, să anunţe autorităţile înainte de trimiterea lucrătorilor în alt stat UE.  Anti-fraudă: reguli mai ferme pentru verificări, schimb de informaţii şi retragerea documentelor incorecte. Digitalizare: schimb electronic de informaţii între administraţiile naţionale, pentru mai puţină birocraţie şi mai multă claritate”, arată oficialul european. 

Potrivit Roxanei Mînzatu, principiul este simplu: dacă munceşti şi plăteşti contribuţii într-un stat european, de acolo trebuie să îţi primeşti şi drepturile, chiar dacă alegi să te întorci în România, valabil, desigur, pentru cetăţenii oricărui stat membru UE. 

Ea mai precizează că sectoarele în care lucrătorii vor resimţi cel mai mult aceste imbunatătăţiri sunt Construcţiile,  Transportul rutier, Munca sezonieră: mai ales agricultură, turism, servicii şi alte activităţi temporare, lucrătorii detaşaţi în alte ţări. 

„Mai sunt paşi legislativi de parcurs, iar apoi statele membre vor trebui să aplice noile reguli. Cel mai probabil, prevederile cele mai importante cum ar fi noutăţile pe şomaj vor intra în vigoare începând cu anul 2028. Vreau să le mulţumesc tuturor actorilor implicaţi – colegii din Comisia Europeană, Parlamentului European, precum şi Preşedinţiei Cipriote a Consiliului Uniunii Europene, pentru deschiderea lor în tot acest proces”, subliniază Mînzatu. 

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
soldați Ucraina
4
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
5
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia...
Te-ar putea interesa și:
roxana minzatu
Roxana Mînzatu mizează pe „orientarea pro-europeană” a României: „Mă bazez că va rămâne principalul motor al democrației”
volodimir zelenski la birou
Zelenski afirmă că Israelul și-a încălcat propria legislație prin achiziționarea de grâu ucrainean furat de ruși și promite sancțiuni
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu consideră că reunificarea cu România ar permite o integrare mai rapidă a Moldovei în UE
solar panels on a balcony in the city
Energia solară este în plină expansiune. Cum stimulează războiul din Iran tranziția energetică a Europei
Permis de conducere internațional. Foto Getty Images
În ce țări poți avea nevoie de permis de conducere internațional. Cum se obține și cât timp este valabil
Recomandările redacţiei
gheorghe piperea
Piperea spune că au existat „niște strâmbări din nas” în AUR față de...
BUCURESTI - USR - CONFERINTA - LEGILE EDUCATIEI - 18 APR 2023
Ministrul Economiei: Un PSD condus de Grindeanu dărâmă propriul...
pot, anamaria gavrila
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
„De la un război ales la unul de necesitate”. Donald Trump încearcă...
Ultimele știri
Instanţa respinge tentativa de suspendare a reformei Romsilva. Ministerul Mediului câştigă procesul privind HG de reorganizare a regiei
DSP a anulat autorizaţia de funcţionare a unui liceu de elită din Timişoara, unde elevii învaţă în igrasie, umezeală şi mucegai
Puterea se mută de la cler la armată: rolul Liderului Suprem în Iran scade, Garda Revoluționară câștigă influență
Citește mai multe
