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S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și cât a costat

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bile loto
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Loteria Română anunță că s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 în valoare de peste 52,83 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat în Oradea și a costat 8,50 lei

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 13 august 2026, s-a câștigat cel mai mare premiu de categoria I din istoria acestui joc în valoare de 52.839.623,04 de lei (10.077.166,58 de euro).

Biletul norocos a fost jucat în agenția 5005 din Oradea și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 8,50 lei.

Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 12.02.2026 și a fost în valoare de 22.948.891,68 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigatorul are la dispoziție 90 de zile începand cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Editor : Liviu Cojan

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