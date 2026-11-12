S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași, si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

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Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 22.10.2026 și a fost în valoare de 17.760.754,40 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Editor : Liviu Cojan