S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020 Data actualizării: 12.11.2026 20:28 Data publicării: 12.11.2026 20:28 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași, si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei.Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.Citiți și:Rezultate LOTO - Joi, 12 noiembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria RomânăUltima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 22.10.2026 și a fost în valoare de 17.760.754,40 lei.Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul. Editor : Liviu Cojan Etichete: loto 6/49 calarasi marele premiu premiu castigat numere norocoase castiga 6/49 Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe... 2 Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos... 3 De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile... 4 Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la... 5 Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...