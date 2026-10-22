S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos Data actualizării: 22.10.2026 21:54 Data publicării: 22.10.2026 21:36 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 22 octombrie 2026, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 24,50 de lei.Citiți și:Rezultate LOTO - Joi, 22 octombrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria RomânăAcesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 13 august 2026 și a fost în valoare de 52.839.623,04 lei.Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, pentru a-și revendica premiul, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii. Editor : Liviu Cojan Etichete: loto loteria romana 6/49 tragere loto premiu castigat numere norocoase castig loto 6/49 Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce... 2 „Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri 3 După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de... 4 Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat... 5 Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din...