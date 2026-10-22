S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 22 octombrie 2026, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 24,50 de lei.

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Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 13 august 2026 și a fost în valoare de 52.839.623,04 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, pentru a-și revendica premiul, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii.

Editor : Liviu Cojan