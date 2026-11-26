S-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat Data actualizării: 26.11.2026 21:09 Data publicării: 26.11.2026 20:59 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 26 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.029.871,28 de lei (peste 567.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția loto 40-009 din Lehliu-Gară, județul Călărași, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 16,50 lei.Acesta este al cincilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.Citiți și:Rezultate LOTO - Joi, 26 noiembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria RomânăUltima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 12 noiembrie 2026 și a fost în valoare de 5.226.582,80 de lei.Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul. Editor : Liviu Cojan Etichete: loto loto 6/49 marele premiu categoria i premiu castigat loto 26 noiembrie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Frații Cămătaru, reținuți în dosarul maneliștilor forțați să cânte gratis. Florin Salam... 2 Record climatic: Pământul a înregistrat șase zile consecutive cu temperaturi cu peste 2°C... 3 Vicepremierul Marian Neacșu propune un soi de naționalizare 2.0. Reacția mediului de... 4 Prima țară europeană care confirmă că și-ar trimite diplomații la Moscova pentru... 5 Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova vor fi expuse, începând de astăzi...