La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 26 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.029.871,28 de lei (peste 567.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agenția loto 40-009 din Lehliu-Gară, județul Călărași, și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 16,50 lei.

Acesta este al cincilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

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Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 12 noiembrie 2026 și a fost în valoare de 5.226.582,80 de lei.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.

Editor : Liviu Cojan