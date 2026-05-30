Circulaţia pe Transalpina, sectorul de drum cuprins între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Curpăt (judeţul Sibiu) s-a redeschis sâmbătă. Până la 1 iulie circulaţia va fi permisă doar în intervalul 09.00 – 20.00 şi doar pentru maşinile cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că a fost reluată circulaţia rutieră pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 79+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Curpăt (judeţul Sibiu)”, transmite, sâmbătă, Centrul Infotrafic.

Până la data de 1 iulie 2026, traficul rutier va fi permis pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone doar în intervalul orar 09.00-20.00, iar în perioada 1 iulie - 31 august se va putea circula între orele 07.00 - 21.00.

„Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte semnalizarea rutieră instituită şi restricţiile de circulaţie existente pe acest sector de drum montan. În funcţie de condiţiile meteorologice, circulaţia rutieră poate fi restricţionată temporar sau închisă pentru siguranţa participanţilor la trafic”, au transmis poliţiştii.

Se deschide circulaţia pe Transalpina, cu restricţii până la 1 iulie / Recomandările poliţiştilor

Editor : I.B.