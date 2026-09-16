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Saci cu oase umane, într-o groapă dintr-un cimitir din Slatina. Primarul spune că fostul administrator a eliberat ilegal locuri de veci

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Cimitirul Strehareţi din Slatina, județul Olt. Foto: captură Google Maps
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Mai mulţi saci plini cu oseminte au fost descoperiţi miercuri, în cimitirul Strehareţi din Slatina, de angajaţii care făceau săpături specifice activităţilor funerare, primarul municipiului, Mario De Mezzo, acuzând fostul administrator privat al cimitirului, evacuat cu executor în urmă cu două săptămâni, că ar fi scos rămăşiţele umane pentru a elibera unele locuri de veci.

Mario De Mezzo a precizat, pentru Agerpres, că într-o groapă au fost găsite miercuri cinci saci din rafie plini cu oseminte.

„În urma unor săpături făcute pentru lucrări specifice activităţilor funerare, colegii au găsit în cimitirul Strehareţi cinci saci de rafie plini cu oase umane. Au anunţat imediat poliţia şi parchetul, care au iniţiat cercetări preliminare. Presupunerea noastră este că au fost cadavre scoase pentru ca locurile lor de veci să fie vândute din nou altor oameni care au avut nevoie”, a afirmat primarul.

Edilul consideră îngroparea oaselor în saci un gest „barbar” şi „de un cinism fără margini” şi menţionează că fostul administrator privat al cimitirului Strehareţi ar fi tăiat la un moment dat un sicriu pentru că nu intra într-o groapă.

„Este o acţiune de un cinism şi o inumanitate fără margini pe care fostul administrator al cimitirului a făcut-o în mod constant şi repetat. Oamenii care şi-au înmormântat rudele şi cei decedaţi care îşi caută odihna veşnică au fost privaţi şi de acest lucru de un fost puşcăriaş care cu o lipsă de empatie incredibilă a acţionat în felul acesta barbar. Sunt absolut şocat şi revoltat de inumanitatea acestui om care a torturat un oraş întreg mai bine de 10 ani. Toate poveştile, doar auzite, unele probate pe care le ştiu despre acest fost puşcăriaş, cât de cinice ar fi ele, de la refuzul de a înmormânta oameni până nu i se plătesc sume exorbitante de bani la faptul că a tăiat un coşciug pentru că nu intra într-o groapă pe care el o făcuse mai mică, toate aceste lucruri pălesc în faţa acestei monstruozităţi pe care numai un om lipsit de inimă, lipsit de caracter şi lipsit de umanitate ar fi putut-o face”, a spus Mario De Mezzo.

În cauză poliţiştii au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.

„La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 12:00, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi identificat mai multe oseminte într-o groapă dintr-un cimitir din municipiul Slatina. La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Slatina, care, din primele verificări, au identificat mai multe oseminte ce păreau a fi de provenienţă umană. Osemintele au fost ridicate în vederea stabilirii provenienţei acestora şi a clarificării tuturor aspectelor de interes pentru cauză”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.

Cimitirul Strehareţi din municipiul Slatina a revenit la începutul lunii septembrie în administrarea municipiului Slatina, după evacuarea cu executor judecătoresc a administratorului privat care gestiona acest serviciu de 16 ani.

De atunci serviciul public respectiv este asigurat de către municipalitate.

La finalul lunii iunie, Judecătoria Craiova a dispus, pronunţându-se pe fond în procesul intentat de Primăria Slatina firmei care a concesionat cimitirul Strehareţi, evacuarea administratorului privat din spaţiile pe care le ocupă la cimitir.

Primarul a menţionat că hotărârea Judecătoriei Craiova, deşi este executorie, nu este definitivă şi a fost atacată, având termen de judecată pe 18 septembrie, la Tribunalul Dolj.

Cimitirul Strehareţi din Slatina, cel mai mare din municipiu, a fost concesionat de Primăria Slatina în urmă cu 16 ani, spre administrare, unei firme private. În ultimii ani, nemulţumirile populaţiei faţă de modul de administrare a cimitirului şi taxele percepute de societatea în cauză au fost frecvente, astfel că în urmă cu doi ani municipalitatea a început demersurile pentru încetarea contractului cu firma concesionară şi revenirea serviciului în administrarea primăriei.

Procesul în care Judecătoria Craiova a dispus evacuarea administratorului privat de la Cimitirul Strehareţi a fost intentat de Primăria Slatina în luna mai anul acesta.

Instanţa a dispus evacuarea societăţii de pe terenul aferent Cimitirului Strehareţi, din clădirea administrativă şi capela mortuară.

Consiliul Local Slatina a adoptat, în ianuarie 2026, o hotărâre pentru rezilierea contractului de concesiune cu firma care a gestionat administrarea şi exploatarea cimitirului Strehareţi din Slatina şi revenirea obiectivului în administrarea municipalităţii, după mai mulţi ani de litigii.

Editor : B.E.

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