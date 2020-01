Salariul minim crește de la 1 ianuarie. Ce alte schimbări intră în vigoare în România odată cu noul an

Noul an vine cu mai multe schimbări în legislația din România. Salariul minim pe economie crește de la 1 ianuarie la 2.230 de lei, supraacciza de 7 eurocenți la carburanți dispare, iar în București proprietarii de mașini mai vechi vor plăti o taxă de poluare.

Majorarea salariului minim

Poate cea mai așteptată schimbare în 2020 este majorarea salariului minim pe economie. Cei care sunt plătiți cu acest venit minim urmează să încaseze, din luna ianuarie, 1.346 de lei net, ceea ce înseamnă că salariul minim brut va ajunge la valoarea de 2.230 de lei, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

Salariul minim pentru persoanele cu studii superioare nu se va modifica în 2020 și rămâne la valoarea de 2.350 de lei, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră, nivel similar celui din 2019.

În construcții, nivelul salariului minim este stabilit la 3.000 de lei net.

Această schimbare a salariului minim aduce beneficii și altora, mai ales demnitarilor. În momentul de față nu există o plafonare a veniturilor acestora la nivelul din 2019 și până când CCR nu se va pronunța asupra legii care le plafona salariile, cel puțin în luna ianuarie ei ar putea încasa salarii majorate prin raportarea la noul salariu minim.

Tot de la 1 ianuarie se elimină și supraimpozitarea contractelor part-time, ceea ce înseamnă că ele vor fi impozitate la nivelul venitului raportat în aceste contracte, și nu la nivelul salariului minim pe economie.

Contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate crește, de la 1 ianuarie

Odată cu majorarea salariului minim brut, crește și contribuția pentru persoanele cu handicap neîncadrate, astfel că entitățile economice vor trebui să plătească cel puțin 300 de lei dacă nu angajează persoane din această categorie defavorizată.

Potrivit Legii nr. 448/2006 art.78 alin. (2) și (3) autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Dacă nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o suma reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

De exemplu, o entitate cu 100 de angajați, are obligația fie de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, respectiv 4% x 100 = 4, fie de a plăti la stat lunar o suma egală cu 4 x 2.230 lei = 8.920 lei.

Anterior acestei modificări, suma pe care o datora era de 4 x 2.080 lei = 8.320 lei, cu 600 de lei mai puțin.

Alocațiile copiilor, majorate cu 100% din rata inflației, de la 1 ianuarie 2020

Cuantumul alocației de stat pentru copii se majorează cu 100% din rata medie anuală a inflației, începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit unei măsuri publicate în Monitorul Oficial.

În 2019, alocația pentru copii a fost de 300 lei pentru copiii cu vârstă de până la doi ani sau de până la trei ani, în cazul copilului cu handicap; 150 lei pentru copiii cu vârstă cuprinsă între doi ani și 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit vârstă de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora; 300 lei pentru copiii cu vârstă cuprinsă între trei ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Pe lângă această prevedere care a fost publicată în Monitorul Oficial, mai există o propunere care vizează dublarea alocațiilor pentru copii, respectiv 600 lei pentru copiii cu vârstă de până la doi ani (trei ani pentru copiii cu handicap), 300 lei pentru copiii cu vârstă între doi și 18 ani și 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între trei ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Ministerul Finanțelor a actualizat accizele la carburanți cu creșterea prețurilor de consum

2020 vine și cu alte schimbări. Va fi eliminată supraaaciza pe carburant, ceea ce ar putea duce la ieftinirea acestuia cu aproximativ 45 de bani la litru.

Ministerul Finanțelor a modificat, marți, accizele la carburanți care vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2020, acestea fiind actualizate cu creșterea prețurilor de consum comunicată oficial de Institutul Național de Statistică (INS).

Noile niveluri ale accizelor la carburanți, actualizate de Ministerul Finanțelor Publice cu inflația pentru anul 2020, sunt mai mari decât cele prevăzute în proiectul de lege pentru eliminarea supraaccizei la carburanți ce a fost promulgat recent de președintele Klaus Iohannis.

Nivelul accizelor este însă mai mic decât cel prevăzut într-un alt ordin de modificare a accizelor din 11 decembrie publicat de Ministerul Finanțelor.

În urma promulgării legii, accizele la benzină aplicabile de la 1 ianuarie 2020 erau de 1.656,36 lei/1.000 de litri, respectiv 1.518,04 lei pentru 1.000 litri de motorină, preț situat sub nivelul minim al accizelor la carburanți acceptat de Uniunea Europeană.

În urma actualizării, la benzina cu plumb, acciza modificată este 2.709,05 lei/tonă sau 2.085,97 lei/1.000 litri, față de 2.748,18 lei/tonă sau 2.428,59 lei/1.000 litri, în ordinul din 11 decembrie.

Mai important, la benzină fără plumb, acciza devine 2.303,21 lei/tonă sau 1.773,46 lei/1.000 litri, în comparație cu 3.154,01 lei/tonă sau 2.116,09 lei/1.000 litri - în ordinul din 11 decembrie - sau 1.656,36 lei/1.000 litri după promulgarea legii privind eliminarea supraaccizei.

La motorină, acciza este de 1.923,54 lei/tonă sau 1.625,37 lei/1.000 litri, față de 2.329,03 lei/tonă sau 1.967,99 lei/1.000 litri initial - în ordinul din 11 decembrie - sau 1.518,04 lei/1.000 litri motorină după promulgarea legii privind eliminarea supraaccizei.

Noi taxe pentru șoferi în București

Noul an nu vine numai cu vești bune, ci și cu noi taxe. Mașinile sub Euro 4 vor trebui să plătească o taxă anuală pentru a circula în Capitală, iar mașinile sub Euro 3 nu vor avea acces în centrul Capitalei. Cea mai mare taxă este pentru mașinile non-Euro: se ridică la 1.900 de lei pe an. Cea mai mică taxă este cea pentru mașinile Euro-4, de 500 de lei, dar ea va fi plătită abia din 2021.

Schimbări în Codul Rutier

În anul 2020 vor intra în vigoare mai multe schimbări ale Codului Rutier, între acestea numărându-se necesitatea ca cei care vor să obțină permis de conducere să aibă cel puțin 10 clase, dar și obligativitatea ca persoanele în vârstă să facă controale medicale mai des.

În plus, persoanele în vârstă care încă mai doresc să conducă pe drumurile publice vor fi obligați să facă mai des controlul medical.

Noile reglementări ale Codului Rutier prevăd și ca cei care sunt prinşi vorbind la telefon în timp ce se află la volan să poată fi sancționați prin suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

CFR Călători introduce serviciul de transport suburban pentru municipiul Bucureşti

CFR Călători introduce, în premieră, serviciul de transport suburban pentru municipiul Bucureşti.

Odată cu începutul anului 2020, pentru adaptarea ofertei de transport feroviar de pasageri la cererea pieţei, sunt introduse mai multe trenuri noi pe ruta Bucureşti – Fundulea şi retur.

„Ca urmare a lansării acestui serviciu, Gara Bucureşti Băneasa a fost redeschisă operării comerciale permanente, pentru trenurile care circulă pe Magistrala 800, cu excepţia celor fără oprire pe întreaga distanţă”, a transmis CFR Călători.

Programul trenurilor Bucureşti Nord – Bucureşti Băneasa şi retur, Bucureşti Nord – Fundulea şi retur: aici.

Schimbări de la 1 ianuarie 2020: 30.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă

Un număr suplimentar de 30.000 de lucrători străini vor fi admiși pe piața forței de muncă începând cu 1 ianuarie 2020, contingentul fiind similar cu cel din anul trecut.

Guvernul a aprobat un proiectul de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piață forței de muncă în anul 2020.

Astfel, pentru anul 2020 s-a fost stabilit un contingent de 30.000 de lucrători străini nou - admiși pe piață forței de muncă din România, care este similar celui din anul 2019, când contingentul inițial de 20.000 de lucrători a fost suplimentat cu 10.000.

Contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piață forței de muncă se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Ce se va schimba în lume în 2020

