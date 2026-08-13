Salvamont Brașov explică de ce voluntarii nu pot participa la căutarea tânărului dispărut în Bucegi

Salvamont Brașov explică de ce este dificil de organizat o operațiune de căutare cu participarea voluntarilor pentru tânărul dispărut în noiembrie 2025, în zona Văii Țigănești. Salvamontiștii spun că orice intervenție trebuie să se desfășoare în condiții stricte de siguranță, iar persoanele care vor să participe la căutări nu pot fi evaluate individual în ceea ce privește pregătirea și capacitatea de a face față terenului dificil.

Precizările Salvamont Brașov vin după ce instituția a primit mai multe mesaje, recomandări și apeluri privind posibilitatea organizării unei căutări la care să participe publicul larg în Munții Bucegi.

„Înțelegem situația extrem de dificilă prin care trece familia tânărului dispărut în anul 2025 și apreciem sincer preocuparea, solidaritatea și dorința oamenilor de a ajuta. În căutările desfășurate până în prezent a fost depus un efort considerabil și au fost mobilizate numeroase resurse specializate. Deși arealul este foarte întins, echipele Salvamont au încercat să acopere cât mai bine zonele relevante și au utilizat întreaga tehnică disponibilă. Cu toate acestea, căutarea rămâne una deosebit de complexă, iar orice deplasare în teren trebuie organizată cu respectarea strictă a condițiilor de siguranță”, au transmis, joi pe Facebook, reprezentanții Salvamont Brașov.

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Salvatorii montani explică faptul că simplul acces până în zona în care se presupune că tânărul a dispărut presupune un efort fizic important, inclusiv atunci când deplasarea se face pe o potecă.

Căutările se desfășoară în afara traseelor marcate

Operațiunea propriu-zisă presupune însă verificarea unor zone aflate în afara traseelor marcate, în teren accidentat și cu porțiuni tehnice.

„Căutarea propriu-zisă vizează însă sectoare aflate în afara traseelor marcate, într-un teren accidentat, cu zone tehnice în care deplasarea sau coborârea se pot realiza numai asigurat, cu echipament adecvat și de către persoane care cunosc procedurile specifice. Din acest motiv, la operațiunea de căutare nu pot participa persoane care nu au pregătire montană, competențe tehnice și experiență în activități de salvare montană. Totodată, salvatorii montani nu pot evalua individual pregătirea și capacitatea fiecărei persoane care își exprimă intenția de a participa în condiții de siguranță la aceste acțiuni”, au argumentat reprezentanții Serviciului Județean Salvamont Brașov.

Salvamont face apel la turiști să anunțe orice indiciu

Salvamont Brașov subliniază că implicarea societății civile rămâne importantă, în special prin distribuirea informațiilor despre caz și prin semnalarea oricărui posibil indiciu.

Salvatorii montani le-au cerut și în trecut turiștilor care ajung în zona în care s-a aflat tânărul să anunțe Salvamont dacă observă obiecte, urme sau orice alt element care ar putea oferi informații noi ori ar putea conduce la o altă ipoteză.

Aceștia le recomandă oamenilor să nu încerce să verifice singuri eventualele zone periculoase.

„Din păcate, până în acest moment, nu ne-a fost semnalat niciun astfel de indiciu. Oricât de firească și bine intenționată ar fi dorința de a ajuta, nu putem permite ca aceasta să conducă la producerea unui nou accident. Lipsa experienței montane, a pregătirii tehnice și a cunoștințelor specifice activităților de salvare montană poate pune în pericol atât persoanele care intră în teren, cât și echipele Salvamont care ar trebui ulterior mobilizate pentru salvarea lor. Siguranța tuturor celor implicați trebuie să rămână criteriul principal al oricărei decizii operative”, au subliniat oficialii Salvamont Brașov.

Tânărul a cerut ajutor în noiembrie

În 23 noiembrie, un tânăr aflat într-o stare avansată de epuizare și hipotermie a cerut ajutor salvamontiștilor. Echipele l-au căutat o noapte întreagă, însă fără rezultat.

Căutările au continuat și în zilele următoare, dar tânărul nu a fost găsit. În zona indicată de acesta, salvatorii montani au descoperit un rucsac cu echipament, care a fost predat Poliției.

Potrivit salvatorilor montani, una dintre ipoteze este că tânărul, fiind epuizat, ar fi renunțat la rucsac din cauza greutății și și-ar fi continuat drumul spre Cabana Mălăiești, așa cum i s-a recomandat.

Căutările au continuat cu elicopter și dronă cu termoviziune

În perioada următoare, salvamontiștii au continuat operațiunile de căutare, iar echipele de intervenție au fost sprijinite inclusiv de un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației.

Aeronava a fost utilizată pentru transportul rapid al echipelor în zonele greu accesibile ale masivului.

Salvatorii au folosit toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă echipată cu o cameră cu termoviziune. În ciuda operațiunilor desfășurate și a resurselor mobilizate, tânărul nu a fost găsit.

Editor : Ana Petrescu