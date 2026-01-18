Scandal în Postăvaru: un bărbat a lovit un salvamontist pentru un telefon pierdut în zăpadă

Un incident violent a avut loc în Masivul Postăvaru, unde un bărbat i-a dat un pumn în față unui salvamontist după ce acesta a refuzat să caute telefonul pierdut de soția sa în zăpadă. Supărat, bărbatul a aruncat o lopată primită în ajutor și, ulterior, l-a lovit pe salvator, fiind imobilizat de jandarmii montani.

Reprezentanţii Jandarmeriei Braşov au anunţat că, sâmbătă după-amiază, un bărbat s-a prezentat la baza Salvamont din Masivul Postăvaru pentru a solicita sprijin în căutarea unui telefon pierdut în zăpadă, care aparţine soţiei sale, scrie News.ro.

„Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au atribuţii în acest sens şi i-au oferit o lopată care să-l ajute să caute telefonul în zăpadă, rugându-l ca la final să înapoieze lopata. Supărat fiind probabil că unealta nu l-a ajutat la găsirea telefonului, bărbatul a aruncat-o în pădure. În momentul în care salvamontiştii i-au reproşat gestul, persona a devenit recalcitrantă şi l-a lovit pe unul din salvamontişti cu pumnii, la nivelul feţei”, au afirmat reprezentanţii Jandarmeriei Braşov.

Salvamontişii au cerut sprijinul jandarmilor montani, iar o patrulă a ajuns la faţa locului în mai puţin de cinci minute. Agresorul a fost identificat în zona telegondolei, imobilizat şi dus la sediul Poliţiei Poiana Braşov.

El va fi cercetat pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

