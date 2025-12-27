Live TV

Salvamontiștii avertizează: vânt extrem și risc major pe munte. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele montane

salvamont
Foto care are un caracter ilustrrativ. Sursa: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont
14 intervenții Salvamont în ultimele 24 de ore. Cinci persoane au ajuns la spital

Zonele montane din Prahova se află sub avertizări meteo severe, iar salvamontiștii trag un semnal de alarmă privind pericolele la care se expun turiștii care ignoră recomandările autorităților. Daniel Banu, reprezentant al Salvamont Prahova, a declarat, sâmbătă la Digi24, că rafalele de vânt ating valori extreme în zona montană înaltă.

„Da, din păcate ne aflăm sub incidența unui cod galben de intens intensificare ale vântului cu rafale care ajung în zona montană înaltă chiar până la 150km/h și în aceste condiții nu sfătuim turiștii să se aventureze pe traseele montane înalte, dar de altfel nici la baza muntelui nu îi sfătuim să facă drumeții deoarece cum ați precizat și dumneavoastră, există riscul de doborâturi de copaci care pot accidenta grav instalațiile de transport pe cablu”, a explicat Daniel Banu, întrebat care e situația la munte, sâmbătă la Digi24.

În aceste condiții, instalațiile de transport pe cablu nu pot funcționa, iar salvamontiștii recomandă activități alternative.

„În aceste condiții nu pot funcționa și de aceea ne pare rău, dar îi sfătuim pe turiști să stea la cabane, la locurile de cazare să sau prin să se plimbe prin oraș, să facă altfel de activități, dar nu în zona montană”, a adăugat Banu.

Salvamont Prahova a avut deja intervenții în ultimele zile, inclusiv accidente grave.

„Da, am avut asemenea intervenții chiar în prima zi de crăciun și a 2-a zi cu un ATV care s-a răsturnat pe un drum forestier dinspre Munții Baiului, iar ieri am avut în zona Bușteniului un turist care a alunecat pe o versiune înghețată și a suferit o fractură al membrului inferior drept”, a mai explicat Daniel Banu, pentru Digi24.

Victimele au primit îngrijiri la fața locului și au fost transportate la spital.

„Pe aceștia i-am, le-am acordat primul ajutor medical și i-am transportat până la locul de unde au fost preluați de către ambulanțe, ci duci la spital”, a spus el.

În contextul afluxului mare de turiști pe Valea Prahovei, riscurile rămân ridicate, mai ales în condiții de viscol și ninsori.

„Da, cum am spus, în cazul intensificării vântului există și fenomenul de viscol. Mâine se anunță precipitații în zona montană i. Există riscul de rătăcire, riscul de hipotermie și acestea pot fi cu consecințe deosebit de grave asupra turiștilor”, a avertizat Daniel Banu.

Pentru a face față eventualelor situații de urgență, Salvamont a suplimentat efectivele.

„Da, am mobilizat toate formațiile Salvamont, am apelat chiar la ajutorul voluntarilor Salvamont și suntem pregătiți pentru a acorda primul ajutor sau a interveni în caz dificil în cazuri dificile pentru turiști”, a conchis el.

Autoritățile reamintesc turiștilor să respecte avertizările meteo și recomandările salvamontiștilor pentru a evita situațiile periculoase.

14 intervenții Salvamont în ultimele 24 de ore. Cinci persoane au ajuns la spital

Salvamont România anunță că, în ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 14 apeluri de urgență, care au necesitat intervenția salvatorilor montani din mai multe județe ale țării.

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate de Salvamont Gorj, cu 7 apeluri, urmate de Salvamont Prahova – 3 apeluri, Salvamont Lupeni – 2 apeluri, Salvamont Dâmbovița – 1 apel și Salvamont Buzău – 1 apel.

În urma acestor intervenții, 14 persoane au fost salvate. Dintre acestea, cinci au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, iar restul au primit acordul salvatorilor de a fi transportate cu mașinile aparținătorilor.

Pe lângă apelurile de urgență, dispeceratul a primit și 27 de apeluri pentru informații și recomandări, turiștii solicitând detalii despre starea traseelor montane și a pârtiilor de schi.

Reprezentanții Salvamont România fac apel la prudență și responsabilitate în desfășurarea activităților montane și îi îndeamnă pe turiști să respecte recomandările specialiștilor, invitându-i totodată să se alăture campaniei de reducere a numărului de accidente montane.

