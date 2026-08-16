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Video Salvare cu elicopterul în Bucegi. Patru turiști epuizați au fost scoși din zona Crestei Morarului

Data publicării:
salvamont prahova
Foto care are caracter ilustrativ / Salvamont prahova Facebook
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Din articol
Mai multe echipaje medicale, pregătite la Cota 1400

Patru persoane care s-au rătăcit în zona Crestei Morarului, din Bușteni, au fost evacuate duminică din munți cu ajutorul unui elicopter SMURD. Acestea erau conștiente, dar epuizate și au avut nevoie de sprijin pentru a coborî în siguranță.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook Salvamont Prahova, apelul de urgență a fost primit duminică dimineață, în jurul orei 2:00. Cele patru persoane erau bine echipate și nu prezentau probleme medicale grave, astfel că salvamontiștii le-au recomandat să rămână într-o zonă sigură până la lumina zilei.

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Duminică dimineață, elicopterul SMURD venit de la POA Brașov a preluat doi salvatori montani de la Baza Salvamont Prahova Cota 1400. Aceștia au fost transportați în zona în care se aflau turiștii și i-au evacuat prin troliere.

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Mai multe echipaje medicale, pregătite la Cota 1400

La Cota 1400 au fost mobilizate mai multe ambulanțe, în cazul în care persoanele evacuate ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Elicopterul SMURD intervine duminică pentru trolierea a patru persoane conștiente, dar epuizate, aflate în zona muntelui Moraru, din Bușteni”, a transmis inițial ISU Prahova.

Pentru acordarea asistenței medicale și sprijinirea operațiunii au fost mobilizate un echipaj SMURD de la Detașamentul Sinaia, o ambulanță SMURD pentru transport personal și victime multiple de la Detașamentul Câmpina, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești și un echipaj de prim ajutor al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Salvamont Prahova a anunțat ulterior că intervenția pentru evacuarea celor patru persoane s-a încheiat.

Editor : Ana Petrescu

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