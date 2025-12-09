Live TV

Șantaj în Vaslui: un cuplu a înscenat răpirea femeii pentru a obține 47.000 de euro. Cei doi au fost arestați

Data publicării:
catuse deschise langa ciocanelul de justitie
Foto: Profimedia Images

O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au fost arestaţi preventiv pentru şantaj, după ce au înscenat răpirea femeii şi au realizat un videoclip cu ea aparent inconştientă şi legată de mâini şi de picioare, pentru a obţine 47.000 de euro de la partenerul ei.

Potrivit IPJ Vaslui, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Bârlad fac cercetări faţă de un bărbat de 31 de ani din comuna Vutcani şi o femeie de 33 de ani din comuna Iana, judeţul Vaslui, bănuiţi de şantaj, scrie News.ro.

„În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, la data de 7 decembrie 2025, persoanele cercetate ar fi înscenat lipsirea de libertate a femeii de 33 de ani, prin transmiterea de materiale video în care aceasta ar fi apărut într-o oarecare stare de inconştienţă, legată de mâini şi de picioare, cu scopul de a dobândi în mod injust 47.000 de euro de la concubinul acesteia, un bărbat de 34 de ani din comuna Băcani”, a arătat Poliţia, marţi, într-un comunicat de presă.

În baza probatoriului administrat, cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de poliţiştii din cadrul Poliţiei Bârlad. Ulterior, ei au fost arestaţi preventiv, pentru 30 de zile.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru stabilirea şi probarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate.

