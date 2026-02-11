Șantaj orchestrat din penitenciar: Trei prieteni ai unui agresor sexual, reținuți după ce au intimidat victima de 15 ani

Trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani au fost reținuți de polițiștii prahoveni, după ce au șantajat repetat o adolescentă de 15 ani, victimă a unui viol, pentru a o determina să-și retragă acuzațiile. Suspecții au acționat la instigarea agresorului aflat în arest preventiv, iar unul dintre ei s-ar fi dat drept polițist pentru a-și facilita intimidările.

Operațiunea polițienească s-a desfășurat miercuri dimineață, când au fost efectuate șapte percheziții domiciliare în municipiul Ploiești și într-o localitate din apropiere. Cei trei suspecți, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, au fost duși la audieri și ulterior reținuți pentru 24 de ore, scrie News.ro.

Aceștia urmează să fie prezentați procurorilor cu propunere de arestare preventivă într-un dosar de influențare a declarațiilor.

Conform Poliției Prahova, în ianuarie 2026, mai multe persoane ar fi exercitat „acte de constrângere psihică și intimidare asupra unor minori, persoane vătămate și martori” pentru a-i determina să-și schimbe declarațiile dintr-un dosar anterior.

Acțiunile ar fi fost orchestrate de un tânăr de 17 ani aflat în Penitenciarul Brăila, cercetat pentru infracțiuni grave contra libertății și integrității sexuale a unui minor, precum și pentru șantaj. Adolescentul fusese arestat preventiv la sfârșitul anului 2025, după ce a violat o fată de 15 ani.

Anchetatorii au mai stabilit că unul dintre suspecți ar fi condus fără permis în Ploiești și localitățile din apropiere în perioada decembrie 2025 - ianuarie 2026. De asemenea, acesta s-ar fi dat drept polițist în relațiile cu diverse persoane, pentru a-și facilita activitățile ilegale.

Surse judiciare au explicat, pentru News.ro, că cei trei reţinuţi au vârste cuprinse între 15 şi 20 de ani şi au încercat să influenţeze declaraţiile unei fete de 15 ani, care la sfârşitul anului trecut a fost violată de un adolescent de 17 ani.

Suspectul pentru viol a fost arestat preventiv şi se află în penitenciarul Brăila. De acolo, el le-a cerut celor trei prieteni ai săi să îl ajute să scape, şantajând-o pe victimă să îşi retragă acuzaţiile.

Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Ploiești.

Editor : Ana Petrescu