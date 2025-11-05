Șantaj prin rețelele sociale: doi tineri au fost arestați după ce au amenințat un bărbat cu bătaia și defăimarea online

Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj. Eisunt acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii false și defăimătoare despre el dacă nu le va da bani. În plus, cei doi l-au ameninţat cu bătaia dacă nu le transferă mai mulţi bani, informează Poliţia Capitalei.

La data de 4 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 25 Poliție au reținut două persoane, în vârstă de 16, respectiv 23 de ani, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de șantaj, spune comunicatul de presă al Poliției Capitalei.

„Cercetările au fost declanșate la data de 29 iulie 2025, când polițiștii Secției 25 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, în vârstă de 31 de ani, cu privire la faptul că două persoane ar fi exercitat acțiuni de constrângere asupra sa, în sensul că vor face publice, în mediul online, date personale, precum și infomații nereale despre bărbat”, mai arată sursa citată.

Citește și: Un tânăr de 19 ani s-a certat cu părinții și a dat foc apartamentului lor din București. Acum a fost reținut

Astfel, în urma investigațiilor efectuate, fapta ar fi fost comisă de către o tânără, în vârstă de 23 de ani și un minor, în vârstă de 16 de ani.

„În sarcina celor doi bănuiți s-a reținut că, în cursul lunii iulie, aceștia l-ar fi amenințat pe bărbat că, în cazul în care nu le va remite suma de bani solicitată, vor distribui prin intermediul rețelelor de socializare fotografia sa, numărul de telefon și informații nereale, defăimătoare despre acesta. De asemenea, bănuiții i-ar fi transmis bărbatului că se vor deplasa la domiciliul acestuia și-l vor agresa fizic, în cazul în care nu le transferă mai multe sume de bani”, mai indică sursa menționată.

Marți, în urma activităților specifice efectuate, cei doi tineri au fost depistați și duși la audieri, apoi au fost arestați pentru 24 de ore.

Citește și: Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online

Cercetările sunt continuate de către Secția 25 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj.

Poliția Capitalei preizează că „punerea în mişcare a acţiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

Citește și: Un tânăr din Botoșani s-a lăudat cu un pistol pe reţelele sociale. Ce au găsit polițiștii la percheziție

Editor : Ana Petrescu