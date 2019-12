Sânziana Negru, românca influencer cu 300.000 de fani: Pentru mulți a fost deranjant că am strâns gunoiul în costum de baie

Sânziana Negru este unul din tinerii care și-au dat seama cât de importantă este puterea exemplului. Are 300 de mii de fani și încearcă să îi încurajeze pe cei care o urmăresc să se implice în problemele sociale. Chiar dacă lumea în care activează este percepută uneori că fiind superficială, Sânziana încearcă să fie diferită și să dea un exemplu bun de urmat.

Sânziana Negru. Au auzit de ea aproape toți cei activi pe rețelele sociale. Pe Instagram are deja o comunitate de 265 de mii de oameni care îi urmăresc activitatea. A început că blogger de beauty, dar în ultimii doi ani s-a implicat și în proiecte sociale. Atrage atenția în special asupra problemelor de mediu.

Probabil că fotografia cu care a făcut cea mai mare vâlvă a fost cea în care a pozat sexy, în costum de baie, după ce a strâns gunoaiele de pe plajă din Corbu.

A fost o mișcare pe care și-a asumat-o, știind că imaginea va stârni controverse. Și că astfel cresc șansele să atragă atenția inclusiv asupra problemei gunoaielor de pe plajă protejată.

„A fost controversată pentru modul în care am împachetat această campanie. Pentru mulți a fost deranjant faptul că am strâns gunoiul într-un costum de baie, pe o plajă. Au venit cu anumite păreri cum că nu este credibilă o astfel de campanie, deși atunci când pozezi clasic lângă două pungi de gunoi nimeni nu atrage atenția la ce faci tu acolo și își văd mai departe de lucrurile lor. A fost multă vâlvă în jurul campaniei, dar m-au interesat mai mult rezultatele, motiv pentru care am continuat și anul acesta. E ceva de care avem nevoie în fiecare zi”, a declarat Sânziana Negru.

Așa că a luat-o de la capăt.

„Suntem neputincioși în față gunoaielor din jurul nostru. Dar încet, încet, prin exemplul personal poate se schimbă încet, încet lucrurile. Am fost pe lacul Bicaz să facem curățenie cu o echipa mare de voluntari, tineri copii, și m-a impresionat să văd atât de mulți tineri preocupați de mediu. Recunosc, eu când eram în școală nu eram preocupată de campaniile astea, să strâng gunoiul, nici măcar nu eram atentă la societatea în care trăim. Tinerii din ziua de azi sunt mult mai preocupați.

Au fost copii, sunt părinți care își iau copiii cu ei în astfel de acțiuni pt că până la urmă de la educație pleacă tot. Dacă înveți să protejezi natură și locul în care stai, va ajunge un copil sănătos la cap și interesat de ceea ce se întâmplă în jurul lui”, spune Sânziana Negru.

Revenim la viață afișată din social media și la ceea ce le place oamenilor să vădă acolo. O viață frumoasă, perfecțiune și poze din cele mai spectaculoase locuri. Sânziana este influencer. E un job nou și tot mai clar, deși e încă departe de nomenclatorul de meserii.

Ei, meseria asta nouă i-a adus deja zeci de contracte în afara țării și i-a dat prilejul să călătorească pe mai multe continente. Din Japonia, până în SUA și Africa de Sud... A văzut o mare parte din lume, dar tot acasă se întoarce...

„Nu știu dacă mi-am dorit vreodată să zic vreau să rămân aici, nu mai suport să mă întorc în România, cu toate problemele pe care le are. Sunt foarte conștientă și discrepanța este foarte mare între condițiile la care te duci când călătorești și când te întorci acasă. E ceva din mine care spune aici e locul tău.

România este țară care mi-a permis să mă dezvolt extrem de tare, în ceea ce fac eu. Nu știu dacă mi-ar fi fost atât de ușor sau la îndemână să o fac în altă parte. Atâta timp cât pot să mă dezvolt la mine în țară, sigur e loc de mai bine mult mult și sunt probleme care ne-au obosit pe toți. Da, ieșim în țară, la proteste, la vot, se mișcă greu lucrurile. Dar cred că firea mea e așa construită să nu plec de pe corabie decât dacă se scufundă cu adevărat.

Să o iubim, să o respectăm. Mi se pare că asta e un lucru pe care nu îl facem deloc și că ce au alții e mai bun. Dacă noi am aprecia mai mult, dacă am munci mai mult pentru noi, pleacă de la noi, de la exemplul fiecărui om. Ce fac eu astăzi pentru a găsi țara asta mai bună, mai aproape de cum vreau eu să o văd.

Eu am avut o perioada de 4 ani în care am locuit mai mult la Londra. Atunci a fost o perioada în care m-am gândit serios cum ar fi să plec, deși în perioadele în care stăteam la Londra, cumva așteptam să se termine mai repede și să vin acasă. Cred că în interiorul meu nu mi-am dorit niciodată. Cred că toți oamenii care pleacă din țară rămân cu ceva aici care le aparține mereu sau e parte din sufletul lor. La mine a fost vorba de familie, de prieteni și de viață socială pe care o am aici și faptul că mă simt foarte liberă în țara mea. Deși România este o țară de adopție pentru mine. Eu m-am mutat în România când aveam 7 ani, din Republica Moldova, dar o consider casa mea. Când mă duc în Republica Moldova mă simt acolo străină. E fix că mama care te crește și mama care te naște”, declară Sânziana Negru.