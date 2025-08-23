Șapte persoane au ajuns la spital după ce au fost salvate de munte

Salvamontiștii au salvat 16 persoane de pe munte, dintre care șapte au fost transportate cu ambulanțe SAJ, SMURD sau Salvamont la spital. Dispeceratul Național Salvamont a primit 13 apeluri prin care a fost solicitată intervenția de urgență a salvamontiștilor, în ultimele 24 de ore.

De asemenea, au fost primite și 31 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite treasee turiste din zonele montane.

Cele mai multe apeluri, două, au fost pentru Salvamont Municipiul Brașov, Maramureș, Neamț și Argeș. Câte un apel a fost pentru Salvamont Județul Brașov, Mehedinți, Prahova, Sibiu și Predeal.

