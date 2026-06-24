Mai mult de 15% dintre tinerii români trăiesc în sărăcie extremă, conform Eurostat. Procentul este de aproape trei ori mai mare decât media europeană. Este, de altfel, și motivul pentru care foarte mulți români continuă să plece la muncă în străinătate. În satele din Moldova, nu este uliță fără localnici care fie au plecat deja, fie plănuiesc să plece peste hotare. „Aici, doar să trăiești de zi cu zi, dar nu poți să pui un ban deoparte”, mărturisește o femeie stabilită de ani buni în Italia.

„În Germania, la căpșuni. Greu, foarte greu! Sezonier merg”, povestește o tânără din Răducaneni, județul Iași care, întrebată ce studii are, răspunde: „N-am nimic! E foarte greu să te descurci să găsești de muncă fără școală”.

„Urmează să plec în Germania la muncă. Mă stabilesc acolo un an, doi, mă pun pe picioare”, plănuiește un alt tânăr din sat.

„Sora mea e plecată de copilă în Anglia, muncește, e mulțumită de jobul pe care îl are, dar ne întreține și pe noi”, recunoaște o femeie.

Roxana este dintr-un sat din Comarna, județul Iași, și își câștigă existența manevrând un motostivuitor într-o fabrică din Italia.

„La 2.000 de euro la lună, muncești într-adevăr, de dimineața până seara, dar sunt bani 2.000 de euro la lună. Aici, doar să trăiești de zi cu zi, dar nu poți să strângi, nu poți să pui un ban deoparte”, e de părere Roxana Gherasim.

„Economia urbanului mic și a mediului rural se bazează masiv pe agricultură, producție, construcții, retail de subzistență. Evident, cea mai brutală opțiune este să migreze în afara granițelor țării”, spune Ioana Maxim, specialist Resurse Umane.

Datele Eurostat arată că, în rândul populației generale, indiferent de vârstâ, rata de sărăcie se apropie de 17%. Această doamnă a rămas la 88 de ani fără un acoperiș deasupra capului. Locuiește într-un cotainer, fără curent și sursa de încălzire, la marginea satului. Își drămuieste cu grijă pensia de 1.200 de lei.

„Fac și eu economie, câte oleacă. Când vad că e scump, mai dau înapoi. Iau și eu ce e mai ieftin, ca să-mi ajungă, că altfel unde mă duc, cine îmi dă?!”, întreabă retoric Georgeta Petre.

Țările care se află în topul sărăciei extreme, alături de România, sunt Grecia și Bulgaria.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Procentul tinerilor care trăiesc în sărăcie extremă:

sursa: Eurostat

România - 15,1%

Grecia - 14,7%

Bulgaria - 14,0%

Polonia - 1,5%

Croația - 0,8%

Slovenia - 0,8%

Editor : Izabela Zaharia