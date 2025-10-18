Peste o treime dintre copiii din România trăiesc în sărăcie, arată datele unui raport al organizației Salvați Copiii, care plasează țara noastră pe locul trei în Europa. Este și cazul lui Dani, un băiat de clasa a a IV-a, care locuiește într-o casă izolată, la nici 20 de kilometri de Buzău. Ca să ajungă la școală, tatăl îl duce cu căruța sau cu bicicleta în sat, iar temele se grăbește să și le facă înainte de lăsarea serii, întrucât locuința de două camere nu este racordată la curent. Ca el sunt sute de mii de copii, cei mai mulți în mediul rural.

Pentru 1,2 de milioane de copii din România, viața de zi cu zi e o luptă.

„Peste 33% dintre copiii din România trăiesc în sărăcie sau excluziune socială. Adică, dintr-o clasă de 30 de elevi, 10 dintre aceștia nu au acces la apă sau lumină. Pentru ei, de multe ori, temele se fac la lumina lumânării, iar drumul până la școală este unul lung”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

La doar 18 kilometri de Buzău, în satul Gura Sărății, timpul pare că a rămas în urmă cu zeci de ani. Marian și Adriana trăiesc într-o zonă izolată, la marginea satului, împreună cu cei doi copii. Sunt doar două case pe o distanță de 10 kilometri, iar electricitatea și apa potabilă nu au ajuns niciodată aici.

„Aici dorm amândoi băieții, aici eu cu ea, la capătul celălalt”, povestește Marian Stănescu, capul familiei.

Dani, copilul cel mare, este în clasa a patra. În fiecare dimineață, Marian îl duce cu bicicleta sau căruța până în sat, iar de acolo merge la școală cu microbuzul.

Întrebat de tată cum i-a fost ziua la școală, Dani îi arată caietele. „Am scris”, spune copilul. Temele și le face în pat, pe lada de lemn. Fără electricitate, se grăbește să termine lecțiile cât încă mai e lumină afară.

„Aici îmi fac lecțiile, la lumină. Îmi place mai mult matematica decât româna”, recunoaște timid băiețelul.

Părinții se străduiesc ca cei mici să nu simtă lipsurile familiei.



„Plec cu ziua la muncă, cu drujba, cu căruța, cu motocositoarea”, mărturisește Marian Stănescu, tatăl lui Dani.



„Alocația... Am porc, găini, cal, rațe”, spune Adriana Stănescu, soția lui Marian.



În topul sărăciei în rândul copiilor din Uniunea Eurpeană se află și Bulgaria cu 35,1%, dar și Spania, cu 34,6%.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia