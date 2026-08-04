Șarpe de un metru, găsit în curtea unei familii din Arad. Cum explică biologii apariția acestor animale în gospodării

Jandarmii au intervenit, la solicitarea unei familii din judeţul Arad, pentru a captura un şarpe lung de aproximativ un metru din curtea unei case. Biologii spun că șerpii apar din cauza temperaturilor foarte ridicate.

Intervenţia jandarmilor a avut loc la o casă din localitatea Vinga, în urma unui apel la 112.

„O femeie a sesizat prezenţa unui şarpe în curtea locuinţei sale, solicitând sprijinul jandarmilor. Ajunşi la faţa locului, jandarmii au constatat că apelul se confirmă, fiind vorba despre un şarpe cu o lungime de aproximativ un metru. Cu ajutorul echipamentelor specifice, echipajul a capturat animalul în condiţii de siguranţă, acesta fiind ulterior eliberat într-o zonă izolată, corespunzătoare habitatului său natural”, a informat, marţi, Jandarmeria Arad, potirivt Agerpres.

Biologul arădean Gabriel Herlo a declarat că astfel de apariţii în zone populate de oameni sunt posibile în această perioadă cu temperaturi extreme, şerpii fiind în căutarea unor locuri umbroase şi a surselor de apă.

„În această perioadă, este probabil să întâlnim şerpi în afara habitatelor specifice. Din cauza temperaturilor extreme, ei îşi lungesc perioada de activitate pe parcursul zilei”, a declarat Gabriel Herlo pentru Agerpres.

Jandarmii au transmis recomandarea ca oamenii să păstreze distanţa şi să nu încerce capturarea sau îndepărtarea şerpilor pe cont propriu, să supravegheze copiii şi animalele de companie până la sosirea echipajelor.

Editor : B.P.