Șase case au ars într-un incendiu, în București. Victimă: Am ieșit în picioarele goale

Mai mulţi bucureşteni au rămas fără case în miez de iarnă după ce locuinţele s-au făcut scrum într-un incendiu izbucnit azi-noapte. Şase case au ars fără ca pompierii să poată face ceva pentru că focul s-a extins rapid de la o locuinţă la alta. Zeci de persoane au fost evacuate, dar una singură a avut nevoie de ajutorul medicilor. Casele din zonă sunt încălzite cu ajutorul sobelor cu lemne.

Incendiul a izbucnit la o casă de pe strada Măceşului, din cartierul Apărătorii Patriei. În scurt timp, focul s-a extins la imobilele din apropiere.

Iată ce spun cei afectați:

„A venit o vecină strigând că îi arde casa şi am ieşit, nu am putut să stăm în casă. Când am ieşit noi la poartă, deja luaseră foc două, se extinsese la a doua.

„Tipete, urlete. Dezastru. Am ieşit afară în picioarele goale şi în tricou. Am scos copii, am scos femei bătârne, am scos butelii”.

„Să vină Primaria să vadă ce e aici, că plătim taxe, impozite. Să ne ajute, că suntem dezbrăcaţi. Am ieşit fără îmbrăcăminte, fără nimic pe noi, a ars toată munca noastră.”

Proprietarul uneia dintre case a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a intoxicat cu fum. Rudele spun şi că bărbatul suferă de probleme cardiace şi a fost şocat de cele întâmplate.

„Din cauza dezvoltării rapide şi de amploare a incendiului, temperaturilor foarte scăzute şi degajărilor mari de fum. Zona dinspre strada Boian s-a acţiont doar cu aparatele de respirat”, declară Andrei Augustin, comandantul intervenţiei.

Pompierii au stins flăcările în două ore. Cei care locuiau în casele distruse primesc ajutor de la vecini şi rude, în timp ce o anchetă urmează să stabilească de la ce a pornit focul.

