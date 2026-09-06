Șase intervenții simultane ale salvamontiștilor din Argeș. Peste 20 de persoane au fost coborâte de pe munte

Salvamontiștii din Argeș au intervenit simultan în șase situații, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Peste 20 de persoane au fost coborâte de pe munte, iar o persoană a fost predată unui echipaj de Ambulanță SMURD.

Salvamont Argeș a transmis că salvatorii montani au fost nevoiți să se împartă între mai multe situații de urgență care au avut loc în același timp.

„A fost una dintre acele nopţi în care telefoanele nu au mai încetat să sune, iar salvatorii montani ai Serviciul Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, au fost nevoiţi să se împartă între mai multe situaţii de urgenţă, desfăşurate simultan. Puţini ca număr, dar uniţi, organizaţi şi determinaţi! Într-o astfel de noapte, fiecare salvator contează. Fiecare minut contează. Fiecare decizie poate face diferenţa”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Recent vicepreşedintele Salvamont România, a atras atenția asupra numărului redus de salvatori care asigură turele de permanență în județele montane.

„Normele prevăd că o formaţie de salvare montană este alcătuită din minimum şase salvatori. Această cifră defineşte însă structura unei formaţii, nu capacitatea de a asigura permanenţa. Pentru respectarea timpului legal de muncă, a repausului, a concediilor şi a perioadelor de pregătire, precum şi pentru acoperirea eventualelor indisponibilităţi medicale, sunt necesare aproximativ cinci schimburi complete, respectiv 30 de salvatori montani pentru o singură formaţie operativă. În judeţele cu teritorii montane extinse, mai multe masive şi intervenţii simultane, necesarul este firesc mult mai mare”, subliniaza şeful Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, vicepreşedintele Salvamont România, potrivit News.ro.

Editor : A.R.