Live TV

Șase intervenții simultane ale salvamontiștilor din Argeș. Peste 20 de persoane au fost coborâte de pe munte

Data publicării:
salvamont prahova
Foto care are caracter ilustrativ / Salvamont prahova Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Salvamontiștii din Argeș au intervenit simultan în șase situații, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Peste 20 de persoane au fost coborâte de pe munte, iar o persoană a fost predată unui echipaj de Ambulanță SMURD.

Salvamont Argeș a transmis că salvatorii montani au fost nevoiți să se împartă între mai multe situații de urgență care au avut loc în același timp.

„A fost una dintre acele nopţi în care telefoanele nu au mai încetat să sune, iar salvatorii montani ai Serviciul Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, au fost nevoiţi să se împartă între mai multe situaţii de urgenţă, desfăşurate simultan. Puţini ca număr, dar uniţi, organizaţi şi determinaţi! Într-o astfel de noapte, fiecare salvator contează. Fiecare minut contează. Fiecare decizie poate face diferenţa”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Recent vicepreşedintele Salvamont România, a atras atenția asupra numărului redus de salvatori care asigură turele de permanență în județele montane.

„Normele prevăd că o formaţie de salvare montană este alcătuită din minimum şase salvatori. Această cifră defineşte însă structura unei formaţii, nu capacitatea de a asigura permanenţa. Pentru respectarea timpului legal de muncă, a repausului, a concediilor şi a perioadelor de pregătire, precum şi pentru acoperirea eventualelor indisponibilităţi medicale, sunt necesare aproximativ cinci schimburi complete, respectiv 30 de salvatori montani pentru o singură formaţie operativă. În judeţele cu teritorii montane extinse, mai multe masive şi intervenţii simultane, necesarul este firesc mult mai mare”, subliniaza şeful Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, vicepreşedintele Salvamont România, potrivit News.ro.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Ninsoare abundentă în București.
3
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
nicusor dan inquam george calin
4
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
5
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
Ce lovitură! A semnat și a devenit al treilea cel mai bine plătit antrenor din lume
Digi Sport
Ce lovitură! A semnat și a devenit al treilea cel mai bine plătit antrenor din lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
salvamont prahova
Accident pe un traseu de mountain bike din Azuga. Un turist de 42 de ani, preluat cu elicopterul SMURD
salvamontisti din Arges foto salvamont arges
Șase turiști străini aflați într-o stare avansată de epuizare, recuperați de salvamontiști în apropiere de Transfăgărășan
munte Grossglockner
Un alpinist a rămas blocat pe o stâncă, la peste 3.000 de metri altitudine. A fost salvat după nouă ore
cazut masivul ceahlau
Accident grav în Masivul Ceahlău: un turist a căzut în gol 30 de metri. A fost chemat elicopterul SMURD
elicopter chemat pentru un barbat care a cazut in prapastie
Turist mort în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă. Victima, recuperată cu elicopterul SMURD
Recomandările redacţiei
Serghei Lavrov
„Este, în esenţă, începutul unui război real”, spune șeful...
nicusor dan diplomati 2
Nicușor Dan ar putea desemna luni premierul. Ce condiții pune pentru...
zelenski - witkoff - kushner - ucraina
Emisarii lui Donald Trump au ajuns la Kiev. Steve Witkoff și Jared...
cancelarie 170911_AN_SCOLAR_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea (1)
Deficit de profesori în școli. Min. Educației spune care sunt...
Ultimele știri
Rusia apelează la moaştele unui sfânt medieval pentru a mobiliza trupele care luptă în Ucraina. Ce spune Putin despre cneazul Donskoi
Lista preliminară a stranierilor convocați pentru ultimele meciuri ale naţionalei U21 din grupa de calificare pentru EURO 2027
Șase medalii de aur și una de argint obținute duminică de sportivii români la CE de canotaj Under23 din Polonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că fiul ei o minte și și-a ras părul pe ascuns. Adevărul descoperit câteva zile mai târziu le-a...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Marius Şumudică, prima reacţie de interesul lui Gigi Becali de a veni la FCSB: “Sunt epuizat!”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Jucătorul nou-transferat la FCSB pleacă la Belgrad: “Era sceptic! Nu a mai fost niciodată”
Adevărul
Bucătarul celebru care și-a vândut restaurantele și a plecat în Bali: „Devenisem un monstru. Riscam să-mi...
Playtech
Orașul care a devenit esențial pentru NATO și economia României. Miliardele investite îi schimbă complet...
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
Pro FM
Câte intervenții estetice și-a făcut Michael Jackson. Ce spunea regele pop înainte de moarte și ce a arătat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Un copil de șapte ani, cu ochii în telefon, a căzut pe șinele metroului. Un pasager l-a salvat în ultima clipă
Newsweek
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
El are șase căsnicii la activ, ea, două, iar acum sunt super îndrăgostiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”