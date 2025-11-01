Actorii Alex Bogdan și Ștefan Iancu au recreat discuția între Marian Rădună și jandarmul care l-a amendat cu 3.000 lei, pe motiv că marșul Colectiv din 30 octombrie nu s-ar fi încheiat la ora 23.00. Sceneta satirică filmată de Cătălina Mihai a devenit virală pe rețelele de socalizare.

Redăm mai jos dialogul între cei doi actori:

„Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Pleacă mai. Marș mă. Marș, marș.

Alex Bogdan (agentul costatator): Bună seara. Agent Cristescu.

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Bună seara.

Alex Bogdan (agentul costatator):Bună seara. Sunteți într-un marș?

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Nu, era un câine care...

Alex Bogdan (agentul costatator): Nu este un monolog. Este un dialog. Sunteți într-un marș neautorizat. Este ora... dacă vă uitați și la ceasuri și după planeta care se învârte.

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Era un câine care a venit. Am încercat să-l dau la o parte.

Alex Bogdan (agentul costatator): Este ora 23.00. Vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Este ora 23.00. Conform articolului 60 din legea 2005. E 11.03. După legea... articolul trei, conform alineatului din 2005 sunteți într-o încălcare evidentă a legii.

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Stați un pic, domnule. Eu nu încălcam nicio lege, că era un câine aici. Nu făceam un marș.

Alex Bogdan (agentul costatator): Acesta nu e un monolog, da? Este un dialog. Vă rog frumos să citiți aici procesul verbal. Eu nu mai pot modifica. Este constatat. Este intrat deja în sistem.

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Dacă am obiecții?

Alex Bogdan (agentul costatator): Dacă aveți obiecții să le spuneți acum. Ce obiecții aveți dvs.?

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Bun. Ok, deci eu, în calitate de cetățean al acestui ora.

Alex Bogdan (agentul costatator): E u?

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Eu, da. În calitate de cetățean al acestui oraș.

Alex Bogdan (agentul costatator): În ca-li-ta-te. Da?

Vocea femeii care filmează: L-ați întrerupt. Era un câine, domnule. Asta spunea.

Alex Bogdan (agentul costatator): Am înțeles. Era un câine și erau câini și să facem marș. Deci în cantitate de?

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): În calitate de cetățean.

Alex Bogdan (agentul costatator): În cantitate de ce-ță-tean?

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Domnule o să dureze foarte mult.

Alex Bogdan (agentul costatator): O să dureze foarte mult.

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Deci era un câine. Marșul acesta nu există.

Alex Bogdan (agentul costatator): Păi țipați încontinuu marș. Nu aveți voie marș după ora 23.00. Da? Deci haideți să mergem mai departe cu ce aveți dvs, obiecția. Deci e-u, în cantitate de cețătean o să dureze până... așa, mai departe?

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Voiam să...

Alex Bogdan (agentul costatator): Voiam să?

Ștefan Iancu (aka Marian Rădună):Nu. Stați puțin. Nu notați tot ce zic.

Alex Bogdan (agentul costatator): Nu. Stați puțin. Nu notați tot ce zic. Mai departe?”

Organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Colectiv Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei, pe motiv că manifestația a depășit ora 23.00 prevăzută în autorizație. El a anunțat că va contesta sancțiunea și îi va face plângere agentului constatator la Parchetul Militar.

Jandarmeria Română a precizat că a dispus verificări privind modul în care a acționat agentul constatator și va analiza dacă „măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru a declarat, vineri la Digi24, că nu ar fi dat amenda, dacă ar fi fost în locul agentului respectiv.

