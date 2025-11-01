Live TV

Video Satira momentului. Parodie despre „agentul constatator” care l-a amendat pe Marian Rădună după marșul Colectiv

Data actualizării: Data publicării:
satira mars (1)
Captură foto: Alex Bogdan Facebook

Actorii Alex Bogdan și Ștefan Iancu au recreat discuția între Marian Rădună și jandarmul care l-a amendat cu 3.000 lei, pe motiv că marșul Colectiv din 30 octombrie nu s-ar fi încheiat la ora 23.00. Sceneta satirică filmată de Cătălina Mihai a devenit virală pe rețelele de socalizare.

Redăm mai jos dialogul între cei doi actori:

  • „Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Pleacă mai. Marș mă. Marș, marș.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): Bună seara. Agent Cristescu.
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Bună seara.
  • Alex Bogdan (agentul costatator):Bună seara. Sunteți într-un marș?
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Nu, era un câine care...
  • Alex Bogdan (agentul costatator): Nu este un monolog. Este un dialog. Sunteți într-un marș neautorizat. Este ora... dacă vă uitați și la ceasuri și după planeta care se învârte.
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Era un câine care a venit. Am încercat să-l dau la o parte.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): Este ora 23.00. Vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Este ora 23.00. Conform articolului 60 din legea 2005. E 11.03. După legea... articolul trei, conform alineatului din 2005 sunteți într-o încălcare evidentă a legii.
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Stați un pic, domnule. Eu nu încălcam nicio lege, că era un câine aici. Nu făceam un marș.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): Acesta nu e un monolog, da? Este un dialog. Vă rog frumos să citiți aici procesul verbal. Eu nu mai pot modifica. Este constatat. Este intrat deja în sistem.
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Dacă am obiecții?
  • Alex Bogdan (agentul costatator): Dacă aveți obiecții să le spuneți acum. Ce obiecții aveți dvs.?
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Bun. Ok, deci eu, în calitate de cetățean al acestui ora.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): E u?
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Eu, da. În calitate de cetățean al acestui oraș.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): În ca-li-ta-te. Da?
  • Vocea femeii care filmează: L-ați întrerupt. Era un câine, domnule. Asta spunea.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): Am înțeles. Era un câine și erau câini și să facem marș. Deci în cantitate de?
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): În calitate de cetățean.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): În cantitate de ce-ță-tean?
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Domnule o să dureze foarte mult.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): O să dureze foarte mult.
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Deci era un câine. Marșul acesta nu există.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): Păi țipați încontinuu marș. Nu aveți voie marș după ora 23.00. Da? Deci haideți să mergem mai departe cu ce aveți dvs, obiecția. Deci e-u, în cantitate de cețătean o să dureze până... așa, mai departe?
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună): Voiam să...
  • Alex Bogdan (agentul costatator): Voiam să?
  • Ștefan Iancu (aka Marian Rădună):Nu. Stați puțin. Nu notați tot ce zic.
  • Alex Bogdan (agentul costatator): Nu. Stați puțin. Nu notați tot ce zic. Mai departe?”

Organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Colectiv Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei, pe motiv că manifestația a depășit ora 23.00 prevăzută în autorizație. El a anunțat că va contesta sancțiunea și îi va face plângere agentului constatator la Parchetul Militar.

Citește și: Marian Rădună, despre jandarmul care l-a amendat în urma marșului Colectiv: Clar nu știa legea, poate a fost influențat și de superior

Jandarmeria Română a precizat că a dispus verificări privind modul în care a acționat agentul constatator și va analiza dacă „măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru a declarat, vineri la Digi24, că nu ar fi dat amenda, dacă ar fi fost în locul agentului respectiv.

Citește și: Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv

Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este noul șef al jandarmilor din Capitală

