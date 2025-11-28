Live TV

Video Scandal din cauza unui pod vechi de 100 de ani, ce traversează râul Olt. Motivul pentru care oamenii se opun demolării

Data publicării:
scandal pod bv
Localnicii au cerut și încadrarea podului la monumente istorice, având în vedere vechimea acestuia, dar Comisia de Cultură le-a respins cererea. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Scandal între autorități și localnici în județul Brașov, din cauza unui pod peste râul Olt. Autoritățile vor să-l dărâme și să construiască unul nou, dar localnicii se opun și propun ca podul să fie dărâmat abia după construirea celui nou. Altfel, sunt obligați să ocolească zeci de kilometri. Ar fi prea scumpă construirea unui pod lângă cel existent, pentru că ar însemna costuri mai mari, dar și exproprieri, transmit, în replică, autoritățile.

Podul, construit în urmă cu peste un secol, se află într-o stare avansată de degradare și reprezintă în acest moment un real pericol la traversare.

„Podul peste Râul Olt, care face legătura între satul Podu Oltului și localitatea Hărman, se degradează pe zi ce trece. Aici, bucăți de beton s-au desprins, iar în unele locuri asfaltul s-a surpat”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Autoritățile au decis că este absolut necesară demolarea podului, așa că au demarat un proiect pentru construirea altuia nou, în același loc. Localnicii se opun și vor construirea podului nou lângă cel vechi sau doar reabilitarea celui vechi. Altfel, spun ei, vor fi nevoiți să ocolească zeci de kilometri, ca să ajungă de cealaltă parte a Oltului, până va fi gata noua structură. 

„Nu mi se pare normal! Avem copii, ocolim. Cum să lăsăm mașinile acolo, dacă suntem cu mașinile?! De ce să le lăsăm acolo?”, întreabă nemulțumit un localnic.

„Sunt copiii cu școala, copiii cu serviciul în Brașov și e foarte greu. Și să mergi roată pe la Chichiș, trebuie să pleci cel puțin cu o ora mai repede și prin altă parte nu ai sa mergi”, spune o femei.

„O tărăgănează de nu știu cât timp și nu fac nimic. Pe mine nu mă ajuta cu nimic. Pentru ce, lumea circulă mai mult cu mașina”, spune altcineva.

Autoritățile locale spun că au insistat la Consiliul Județean cu dorințele oamenilor, fără succes, însă.

„Ar trebui să mergem roată prin Doboli, Ilieni, 30-40 de kilometri dus, 30-40 de kilometri întors și asta este aproape imposibil”, spune Ciprian Bătrânu, consilier local în Hărman.

Construirea unui pod nou lângă cel existent ar fi prea scumpă, spun autoritățile, pentru că ar însemna costuri prea mari, dar și exproprieri. Nici reabilitarea podului vechi nu s-ar justifica.

„Ne gândeam chiar să închidem acest pod, pentru că este un risc pentru persoanele care circula pe el. Am găsit o soluție prin care să executăm o punte pietonală”, transmite Adrian Stanciu, director general adjunct Direcția Drumuri CJ Brașov.

Localnicii au cerut și încadrarea podului la monumente istorice, având în vedere vechimea acestuia, dar Comisia de Cultură le-a respins cererea. Licitația pentru noul pod va avea loc până in aprilie anul viitor, iar termenul de execuție va fi de 14 luni. Costurile sunt de peste 18 milioane de lei, din bugetul județean.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
5
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: I-am spus ministrului Moșteanu să țină capul sus. Eu am încercat să nu lucrez cu CV-uri
photo-collage.png (1)
„Oferte la cocaină” în liga de juniori din Belfast. Un antrenor a fost exclus după ce a postat prețuri la droguri în grupul de WhatsApp
trafic masini
Neînțelegeri privind impozitul pentru mașinile hibride. Cât de mult crește, de fapt, taxarea unor astfel de autovehicule
parcul IOR
Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Reacția poliției
Defrițări parcul IOR
Lucian Judele: Tăierile ilegale din zona Parcului IOR par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan: „Avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente...
Steve Witkoff
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum...
romgaz 1
Romgaz amână investițiile în stocarea CO2 până la clarificarea...
pahar cu apa de la robinet
Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. Care sunt zonele din...
Ultimele știri
Pronosticul sumbru al unui fost ambasador SUA în Ucraina privind planurile de pace, după dezvăluirea convorbirii Witkoff - Ușakov
Târguri de Crăciun deschise din 29 noiembrie în București: Unde sunt amenajate cele opt piețe tematice de sărbători
Noi tensiuni UE - SUA: al doilea om în CE după Ursula von der Leyen acuză Washingtonul de șantaj în ce privește negocierile comerciale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”...
Adevărul
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a...
Playtech
Ce trebuie să faci după ora 18:00 pentru a menține căldura în casă toată seara. Așa reduci factura la...
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie
Newsweek
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...