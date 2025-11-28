Scandal între autorități și localnici în județul Brașov, din cauza unui pod peste râul Olt. Autoritățile vor să-l dărâme și să construiască unul nou, dar localnicii se opun și propun ca podul să fie dărâmat abia după construirea celui nou. Altfel, sunt obligați să ocolească zeci de kilometri. Ar fi prea scumpă construirea unui pod lângă cel existent, pentru că ar însemna costuri mai mari, dar și exproprieri, transmit, în replică, autoritățile.

Podul, construit în urmă cu peste un secol, se află într-o stare avansată de degradare și reprezintă în acest moment un real pericol la traversare.

„Podul peste Râul Olt, care face legătura între satul Podu Oltului și localitatea Hărman, se degradează pe zi ce trece. Aici, bucăți de beton s-au desprins, iar în unele locuri asfaltul s-a surpat”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Autoritățile au decis că este absolut necesară demolarea podului, așa că au demarat un proiect pentru construirea altuia nou, în același loc. Localnicii se opun și vor construirea podului nou lângă cel vechi sau doar reabilitarea celui vechi. Altfel, spun ei, vor fi nevoiți să ocolească zeci de kilometri, ca să ajungă de cealaltă parte a Oltului, până va fi gata noua structură.

„Nu mi se pare normal! Avem copii, ocolim. Cum să lăsăm mașinile acolo, dacă suntem cu mașinile?! De ce să le lăsăm acolo?”, întreabă nemulțumit un localnic.

„Sunt copiii cu școala, copiii cu serviciul în Brașov și e foarte greu. Și să mergi roată pe la Chichiș, trebuie să pleci cel puțin cu o ora mai repede și prin altă parte nu ai sa mergi”, spune o femei.

„O tărăgănează de nu știu cât timp și nu fac nimic. Pe mine nu mă ajuta cu nimic. Pentru ce, lumea circulă mai mult cu mașina”, spune altcineva.

Autoritățile locale spun că au insistat la Consiliul Județean cu dorințele oamenilor, fără succes, însă.

„Ar trebui să mergem roată prin Doboli, Ilieni, 30-40 de kilometri dus, 30-40 de kilometri întors și asta este aproape imposibil”, spune Ciprian Bătrânu, consilier local în Hărman.

Construirea unui pod nou lângă cel existent ar fi prea scumpă, spun autoritățile, pentru că ar însemna costuri prea mari, dar și exproprieri. Nici reabilitarea podului vechi nu s-ar justifica.

„Ne gândeam chiar să închidem acest pod, pentru că este un risc pentru persoanele care circula pe el. Am găsit o soluție prin care să executăm o punte pietonală”, transmite Adrian Stanciu, director general adjunct Direcția Drumuri CJ Brașov.

Localnicii au cerut și încadrarea podului la monumente istorice, având în vedere vechimea acestuia, dar Comisia de Cultură le-a respins cererea. Licitația pentru noul pod va avea loc până in aprilie anul viitor, iar termenul de execuție va fi de 14 luni. Costurile sunt de peste 18 milioane de lei, din bugetul județean.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia