Este scandal la Primăria Timișoara, unde zeci de angajați concediați s-au întors, după ce și-au recâștigat posturile în instanță. Oamenii spun că nu au putut să intre în clădire.

În total, 95 de angajați disponibilizați din aparatul administrativ din Timișoara au contestat măsurile de austeritate în instanță și au câștigat. Astfel, au obținut suspendarea deciziilor de concediere.

Printre ei sunt foști angajați ai Poliției Locale, Direcției Fiscale, a aparatului de specialitate al primarului, dar și a altor structuri din cadrul Primăriei.

Cu hotărârile judecătorești în mână, angajații unei direcții din instituție s-au prezentat la serviciu, însă spun că au fost opriți la intrarea în instituție. Potrivit acestora, nu li s-ar fi permis accesul la locul de muncă pe care îl câștigaseră în instanță. Nemulțumiți, angajații au solicitat și intervenția Poliției, însă situația nu s-a remediat, iar accesul în clădire a rămas restricționat.

Este vorba de o decizie care nu este definitivă în instanță și poate fi atacată cu recurs. Însă această decizie este executorie.

Autoritățile locale spun că vor face recurs iar cel mai probabil disputa va fi rezolvată din nou în instanță.

Editor : A.C.